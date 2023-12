Wiener Sängerknaben erhalten Akuthilfe vom Bund

Sängerknaben-Präsident Arthold beklagt in der „Kronen Zeitung“ die explodierenden Kosten: „Trotz

der bereits erfolgten Hilfe der Stadt Wien schaffen wir das nicht mehr alleine.“ Bundeskanzler Nehammer kündigt die fehlenden 800.000 Euro als Akuthilfe an.

Der Wiener Sängerknaben-Präsident Erich Arthold schlägt in der „Kronen Zeitung“ (Samstag-Ausgabe) Alarm: „Trotz der bereits erfolgten Hilfe der Stadt Wien schaffen wir das nicht mehr alleine, wir brauchen dringend weitere Unterstützung“, wird er zitiert. Laut dem Bericht fehlen aktuell rund 800.000 Euro, um den Betrieb des Traditionschors aufrechterhalten zu können. Die Hilfe kommt nun von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), wie sein Parteikollege Karl Mahrer via Aussendung ankündigt.

Nach Corona-bedingten Tourneeabsagen sei der Konzertbetrieb zwar wieder angelaufen, gleichzeitig seien aber die Kosten explodiert und Sponsorengelder ausgeblieben. „Wir haben schon zahlreiche Gespräche mit den Ministerien geführt, zuletzt haben wir auch Bundeskanzler Karl Nehammer unsere Probleme geschildert. Er hat zugesagt, sich um eine Lösung zu bemühen“, so Arthold in der „Kronen Zeitung“.

ÖVP beruhigt, FPÖ appelliert

Wiens ÖVP-Chef Karl Mahrer versuchte am Samstag via Aussendung zu beruhigen, indem er ebenfalls von einem Gespräch mit Nehammer berichtete. „Der Bundeskanzler versicherte mir, hier an einer zeitnahen und positiven Lösung zu arbeiten“, ließ er wissen. Immerhin seien die Sängerknaben ein Kulturgut für ganz Österreich, mit Strahlkraft in die ganze Welt. „Wir müssen gerade in diesen Zeiten alles tun, um dieses Kulturgut zu bewahren“, betonte Mahrer.

FPÖ-Kultursprecher Thomas Spalt sah jedenfalls die Bundesregierung in der Pflicht. Diese „soll weniger Steuergeld ins Ausland senden, weniger Steuergeld für woken Unsinn und weniger Steuergeld für verschwunden kleine Randgruppen ausgeben, sondern sich um das kulturelle Erbe unseres Landes kümmern“, schlug der blaue Politiker vor.

Binnen weniger Stunden dann eine weitere Aussendung: Der Bund werde eine Akuthilfe von 800.000 Euro ermöglichen. Damit soll der weitere Betrieb gesichert werden. In weiterer Folge sollen nachhaltige und verantwortungsvolle Lösungen erarbeitet werden, die das Kulturgut „Wiener Sängerknaben“ dauerhaft sicherstellen. (APA)