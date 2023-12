Euro-Mission mit Komplikationen

Die Kabinenparty von Baku: Österreich qualifizierte sich schon nach sieben von acht Spielen in der Qualifikation für die EM in Deutschland.

Die Kabinenparty von Baku: Österreich qualifizierte sich schon nach sieben von acht Spielen in der Qualifikation für die EM in Deutschland. GEPA pictures

Nach der komplizierten Auslosung dämpft auch der drohende Ausfall von Kapitän David Alaba Österreichs Erwartungen für die Europameisterschaft in Deutschland. Was dennoch positiv stimmt.

Es hätte alles so schön sein können. Die souveräne Qualifikation für die EM 2024 in Deutschland mit der beeindruckenden Bilanz von sechs Siegen in acht Partien ließ eine Welle der Euphorie durch das Land rollen. Das ÖFB-Team machte 2023 wieder Spaß, es spielte mutig und offensiv. Ralf Rangnick hatte es geschafft, in den Köpfen von Spielern und Fans gleichermaßen den Gedanken reifen zu lassen, dass nichts unmöglich sei. Der 2:0-Testspielsieg zum Jahresabschluss gegen strauchelnde Deutsche war die Kirsche auf der Torte. „Alles machbar beim Nachbar“, lautet das eigens auf Shirts gedruckte Motto für das Turnier im Sommer, an dem seit dem Abend des 17. Dezember aber doch erhebliche Zweifel aufgekommen sind.

Schauplatz Estadio Santiago Bernabéu. Es läuft die 32. Spielminute zwischen Real Madrid und den Gästen aus Villarreal, als David Alaba mit seinem linken Fuß im Rasen hängen bleibt und sich das Knie verdreht. Die niederschmetternde Diagnose: Kreuzbandriss. Zwei Tage später wird der 31-Jährige in Innsbruck von Dr. Christian Fink operiert. Für Alaba wird die EM-Teilnahme zum Wettlauf mit der Zeit, weil selbst bei einem zufriedenstellenden Heilungsverlauf sechs Monate an verletzungsbedingter Auszeit vorausgesetzt werden müssen.

Die Königsfrage: Spielt David Alaba bei der EM oder nicht? APA / APA / Eva Manhart

Für den ÖFB, allen voran Teamchef Rangnick, ist der drohende Ausfall Alabas für die Europameisterschaft ein Schock. Möchte man im Unglück das Glück suchen, findet man dieses am ehesten im Zeitpunkt. Der Horizont von sechs Monaten erlaubt es zumindest theoretisch, dass der Kapitän in Deutschland doch mit an Bord sein könnte. Und falls nicht, bleibt Rangnick immerhin genügend Zeit, um Alternativen zu testen und zu finden. Alabas Verlust würde zweifellos schwer wiegen. Als Leader mit dem besonderen Auge für den spieleröffnenden Pass ist er nicht zu ersetzen. Andererseits: Auf der Position des Innenverteidigers ist Österreich besser besetzt als auf jeder anderen Position. So könnten zum Beispiel auch Philipp Lienhart und Kevin Danso ein schlagkräftiges Duo im Abwehrzentrum bilden.