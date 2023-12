Polen: Ein Erfolgsmärchen auf dem Scheideweg

Polen ist das große wirtschaftliche Aushängeschild in Osteuropa. Nach dem Regierungswechsel Ende des Jahres hat das Land jedoch einiges zu tun, um den Wachstumskurs auch dauerhaft zu halten.

Nicht einmal drei Stunden dauert eine Autofahrt von der österreichischen Grenze bis zur polnischen. Moderne Großstädte ziehen sich vom Süden des Landes hinauf bis zu den polnischen Inseln in der Ostsee. Das Land erzählt mit einer der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften Europas eine wirtschaftliche Erfolgsgeschichte wie kein zweites Land. Mit der Transformation von einer Plan- zur Marktwirtschaft übertauchte das Land Ende der 1980er schwierige Jahre. Die Arbeitslosenzahlen schnellten in die Höhe, Menschen rutschten in die Armut ab. Danach ging es bergauf: Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) hat sich in den vergangenen drei Dekaden mehr als verdreifacht, das BIP pro Kopf fast vervierfacht. 2004 trat Polen der EU bei. Das Handelsvolumen hat sich seit 2002 versiebenfacht, und die Arbeitslosenquote ist heute eine der niedrigsten in Europa. Heute ist Polen die sechstgrößte Volkswirtschaft der Eurozone. Und die EU spielt eine wesentliche Rolle in dieser Erfolgsgeschichte.

Starke Mitte