Zinssenkung wäre gut und schlecht für Österreich

Senkt die EZB die Leitzinsen früher, würde Österreichs BIP wohl rascher wachsen. Die Kehrseite wäre eine anhaltend höhere Teuerung und eine Verschlechterung der Wettbewerbsfähigkeit.

Sinken die Leitzinsen, hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Konjunktur. Und sie werden wieder sinken. Es sei davon auszugehen, „dass die Leitzinsen auch im Euroraum ihren Höchststand erreicht haben“, heißt es in der aktuellen Prognose des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) vom Dezember. Noch bremsen die höheren Leitzinsen die Wirtschaftsentwicklung. „Die Weltwirtschaft dürfte im Winterhalbjahr 2023/24 nur moderat expandieren“, heißt es in der Prognose. Aber die Unternehmen hätten ihre erhöhten Lagerbestände an Vorprodukten weitgehend abgebaut, sodass der weltweite Warenhandel und die Industrieproduktion wieder an Dynamik gewinnen dürften. Dämpfend wirke hingegen weiter die schwache Wirtschaftsentwicklung in China. Dort schwäche die Krise am Immobiliensektor wegen seiner hohen Bedeutung für die Gesamtwirtschaft die Einkommen der privaten Haushalte.