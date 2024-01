Der gesündeste Monat des Jahres beginnt

Von Veganuary bis Dry January: Der Jänner als Monat der gesunden Ernährung macht immer mehr Schule. Wie man die Vorsätze zumindest ein paar Wochen wirklich durchhält.

Ab morgen gilt es – oder spätestens ab Dienstag, oder allerspätestens, wenn die Ferien vorbei sind: Das neue Jahr soll ein gesünderes werden. Fast die Hälfte der Österreicher nimmt sich zu Silvester vor, sich im kommenden Jahr besser zu ernähren, übertroffen nur mehr von dem Schwur, sich mehr zu bewegen. Entsprechend sind die Anmeldungen in den Fitnessstudios im Jänner um die 30 Prozent höher als in allen anderen Monaten des Jahres – was freilich wenig darüber aussagt, wann und wieviel dann auch wirklich trainiert wird.

Denn Schwüre, die für die Unendlichkeit abgegeben werden, sind oft schwerer zu halten als solche, die einen überschaubaren Zeitrahmen haben. Mit ein Grund für Traditionen wie die Fastenzeit, den „Dry January“, den alkoholfreien Jänner, oder seit einigen Jahren immer öfter den Veganuary (eine Zusammensetzung aus vegan und dem englischen January), der heuer erstmals auch ganz offiziell in Österreich stattfindet. 2014 in Großbritannien ins Leben gerufen, wurde die Initiative zu einer regelmäßigen jährlichen Aktion.