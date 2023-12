Die Korken knallen: Weg mit den Sektflöten!

Aus welchen Gläsern man Schaumwein am besten trinken soll, was sich bei den heimischen Sekten tut – und warum Prickelndes nicht mehr nur zu Silvester getrunken wird.

Sollten Sie gerade vorgehabt haben, für den Jahreswechsel die Sektflöten zu entstauben: Lassen Sie das! „Flöten sind total out“, sagt Dagmar Gross, Sommelière und Geschäftsführerin des österreichischen Sektkomitees. „Es spricht alles dafür, Schaumwein aus Weingläsern zu trinken.“ Das Glas der Wahl ist dabei tendenziell das Weißweinglas, in leicht tulpenförmigen Gläsern kann sich der Schaumwein entfalten, das Aroma kommt schön konzentriert in die Nase. „Bei Reserve- oder Jahrgangsschaumweinen sogar das große Burgunderglas.“

So viel zum richtigen Glas. Obwohl die Weltlage nicht gerade zum Feiern einlädt – und auch der Schaumweinmarkt nach einem Allzeithoch während der Coronazeit im vergangenen Jahr gelitten hat, Stichwort Inflation –, knallen die Sektkorken dieser Tage traditionsgemäß besonders oft. Zwischen Ende Oktober und Jahresende werden laut Sektkomitee rund zwölf Millionen Flaschen Sekt konsumiert, das sind etwa 45 Prozent der gesamten Jahresmenge.

„Das halbe Geschäft ist im letzten Monat des Jahres“, sagt Wein-&-Co-Chef Willi Klinger über den Schaumweinabsatz. Allerdings dreht sich das langsam ein bisschen: Sekt und Champagner, Cava und Prosecco kommen nicht mehr nur dann ins Glas, wenn es was zu feiern gibt, zu Silvester, am Geburtstag oder zum Jubiläum. „Die hochwertigen Sekte und Champagner verkaufen sich inzwischen auch übers Jahr hinweg besser“, sagt Klinger. „Schaumwein hat insgesamt einen immer größeren Anteil am Gesamtkuchen.“

Der Sekt wird zum Alltagsbegleiter

Bei Schlumberger, mit mehr als 180 Jahren Geschichte die älteste Sektkellerei des Landes, ortet man überhaupt eine „Trendwende“ von Sekt als reinem Anlassgetränk hin zum Alltagsbegleiter. „Während Sekt noch vor zehn Jahren vor allem zum Anstoßen konsumiert wurde, ist der persönliche Genuss deutlich gestiegen“, heißt es im aktuellen Sektreport des Unternehmens, für den jährlich das Trinkverhalten der Österreicher abgefragt wird. „Mehr als ein Drittel gibt an, Sekt nicht nur zu besonderen Anlässen, sondern auch im Alltag zu genießen.“

Bei den unter 30-Jährigen ist die Zahl derer, die mindestens einmal pro Monat Sekt trinken, regelrecht explodiert: Sie stieg laut dem Schlumberger-Report seit 2014 von nicht einmal zehn Prozent auf 35 Prozent. Dazu passt, dass Schaumwein nach und nach vielfältiger eingesetzt wird: als Aperitif natürlich, aber auch in Cocktails, als Alternative zu einem schönen Glas Wein oder immer öfter als Speisenbegleiter – auch, aber längst nicht nur in der Hochküche. „Ein Schnitzel mit einem guten, säurereichen Schaumwein: ein Traum“, sagt Sommelière Dagmar Gross. „Risotto, Quiche, Pizza: All das passt super.“

Die Sektgeschichte ist eine kurze

Wenn es nach Gross geht, sollte man da ruhig zum österreichischen Produkt greifen: Das vor zehn Jahren gegründete Sektkomitee, dessen Geschäftsführerin sie ist, hat zum Ziel, den heimischen Schaumwein zu pushen (siehe Faktenkasten). Abseits der großen Sektkellereien ist die Geschichte des heimischen Sekts nämlich relativ kurz: Erst 1976 erstritt der Kremstaler Winzer Gerald Malat vor Gericht das Recht, dass Winzer ihre Weine selbst versekten dürfen.

Nach einem langsamen Start produzieren inzwischen zahlreiche Winzer ihren eigenen Sekt: Willi Bründlmayer gehörte zu den Pionieren, Loimer, Steininger, Jutschitsch, Harkamp und andere haben sich inzwischen mit Prickelndem hervorgetan. Das zeige sich auch im Vergleich mit internationalen Schaumweinen, sagt Gross. „Vor zwei Jahren am Wörthersee hatten wir eine Blindverkostung mit Profis aus Gastronomie und Handel: Die Leute waren geflasht. Die Produkte sind da, es ist alles bereit für den Boom. Was es noch braucht: einen ähnlichen Patriotismus, wie wir ihn für Wein kennen.“

Dem Champagner Paroli bieten

Bei Wein & Co werden noch größtenteils ausländische Schaumweine verkauft. „Beim Wein ist es bei uns zu zwei Dritteln Österreich, bei Schaumwein ist es zu 80 Prozent Ausland“, sagt Willi Klinger. Das liege unter anderem an den starken internationalen Kategorien: Champagner, Cava, Prosecco. „Wir haben aber jetzt auch ein wichtiges Segment aufgemacht, das sind die hochwertigen und sehr hochwertigen Sekte aus Österreich.“

Heimische Winzer würden zunehmend auch auf Ultra-Premium-Sekte setzen, die fünf, sieben, zehn Jahre auf der Hefe liegen. „Da baut sich kompetenzmäßig etwas als Alternative für Champagner auf, und das ist schon sehr interessant.“ Ein Beispiel: L’Autrichienne, der aktuelle High-End-Sekt von Marion und Manfred Ebner-Ebenauer in Poysdorf, der erst vor Kurzem präsentiert wurde. „Man muss sich vorstellen: Der kostet 60 Euro, und wir können das verkaufen“, sagt der Wein-&-Co-Chef: „Da muss man schon sagen: Das ist neu.“

Der Trend zu Zéro Dosage

L’Autrichienne verkörpert zudem einen weiteren Trend: Zéro Dosage, das bedeutet grob gesagt sehr trockenen Schaumwein, der ohne den üblicherweise in der Flasche zugesetzten Zucker auskommt. „Wir sehen, dass weniger Zucker in der Flasche ein Trend ist“, sagt Aurore Jeudy, Kellermeisterin bei Schlumberger. Sie arbeitet derzeit unter anderem an einer Cuvée ohne Dosage, insgesamt betont sie die große Vielfalt beim Schaumwein. „Es gibt einen Sekt für jeden Moment, von Sparkling bis zur großen Reserve.“

Was das Glas angeht, ist für sie aber auch ganz klar: „Wir verkosten und trinken den Sekt nur in Weißweingläsern. Ich lade alle ein, den Test zu machen: Sie werden den Unterschied bemerken.“ Hinter der Sektflöte liegt für sie übrigens noch ein anderes Glas, das gerade wieder hip zu werden scheint: die Champagnerschale. „Das ist das schlechteste Glas, um einen schönen Sekt oder Champagner zu trinken.“