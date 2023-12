Tennis-Hit in Brisbane: Thiem gegen Nadal

Dominic Thiem schafft die Qualifikation für das Hauptbewerb in Brisbane. Und beim Vorbereitungsturnier auf die Australian Open trifft der Niederösterreicher Superstar Rafael Nadal.

Das Jahr klang für Dominic Thiem versöhnlich aus. Der Niederösterreicher meisterte die Qualifikation in Brisbane, besiegte im zweiten Qualifikationsmatch den Italiener Giulio Zeppieri mit 3:6, 6:4, 6:4 und sicherte sich damit einen Platz im hochkarätig besetzten Hauptfeld. Da wartet sogleich ein Hit, Thiem trifft auf Rafael Nadal, der nach fast einjähriger Pause wegen einer Hüftverletzung sein Comeback feiert.

Dem Spanier, 37, ist das recht, von 15 Begegnungen gegen Thiem gewann er neun. In der Weltrangliste liegt Nadal auf Platz 670, startet down under dank einer Wild Card. Der Österreicher ist aktuell Nr. 98 der Welt.