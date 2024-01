Hauptkulturjahr: Wie 2024 Kulturinteressierte (über-)fordert

Wasser, das im Salzkammergut ja reichlich vorhanden ist, spielt eine große Rolle im Kulturhauptstadtjahr: Projekt „Libertalia“ in Altmünster am Traunsee.

Europäische Kulturhauptstadt im Salzkammergut, Festival »Tangente« in St. Pölten, Brucknerjahr, Wiener Festwochen mit neuem Intendanten, Burgtheater mit neuem Direktor: Es wird ein forderndes Jahr für Kulturinteressierte. Ein Überblick.

Österreich-Touristen lächeln oft über die Manie der ÖBB, in ihren Durchsagen jede größere Station mit markigem Nachdruck als Hauptbahnhof anzukünden. Wenn sie (auch) Kulturtouristen sind, könnten sie 2024 in die Versuchung kommen, ein neues deutsches Hauptwort zusammenzusetzen: Hauptkulturjahr. So kann man das demnächst hereinbrechende neue Jahr in Österreich mit Recht nennen, zumindest nördlich der Zentralalpen.