Neue Kunstmessen in Bregenz und Wien

2024 wird ein spannendes Jahr für den Kunstmarkt. Mit der Stage Bregenz in Vorarlberg und der Paper Positions in Wien feiern zwei neue Messen Premiere.

Es lässt sich nichts beschönigen. 2023 war geopolitisch ein furchtbares Jahr mit entsprechenden wirtschaftlichen Auswirkungen. Optimistisch in die Zukunft zu blicken fällt da eher schwer. Umso überraschender, dass just auf dem österreichischen Kunstmarkt Aufbruchstimmung herrscht. So feiern 2024 mit der Stage Bregenz und der Paper Positions in Wien gleich zwei neue Messen Premiere, die Viennacontemporary zieht unter neuer künstlerischer Leitung in die Messe Wien und vergrößert sich erheblich; auch die Spark Art Fair versucht nach einem Jahr Pause einen Neustart.