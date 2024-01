Kongos Präsident trickst die Opposition aus

Félix Tshisekedi ließ sich zu Silvester zum Wahlsieger deklarieren. Seine Gegenkandidaten fechten die Wahl an.

Die offizielle Verkündigung der Wahlresultate in der Hauptstadt Kinshasa kam just zu Silvester, wenige Stunden vor dem Jahreswechsel – mit dem Kalkül, dass niemandem nach Demonstrationen zumute sein würde. Stunden zuvor hatte die Opposition in einmütiger Geschlossenheit freilich die Rechtmäßigkeit des Wahlsiegs des Präsidenten Félix Tshisekedi in der Demokratischen Republik Kongo in Zweifel gezogen, eine Anfechtung bei der Wahlkommission in Aussicht gestellt und Neuwahlen gefordert. Sie hatte schon kurz nach Weihnachten eine Kundgebung abgehalten, die die Polizei schnell aufgelöst hat.

73 Prozent hatten nach offiziellen Angaben für die Wiederwahl des 60-Jährigen, des Sohns des charismatischen Ex-Premiers und Oppositionsführers Étienne Tshisekedi, gestimmt. 18 Prozent entfielen demnach auf Moise Katumbi, den schwerreichen Ex-Gouverneur der rohstoffreichen Provinz Katanga im Süden des Riesenlandes im Herzen Afrikas, und fünf Prozent auf den Ex-Ölmanager Martin Fayulu.

Kirchen monieren Unregelmäßigkeiten