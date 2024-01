Abu Dhabi eröffnet erste Bierbrauerei

In einem Pub servieren die Betreiber seit einigen Tagen lokales Bier, das vor Ort gebraut wird. Eine Gesetzesänderung macht es möglich.

In der Galleria Al Maryah Island, in den neu entstehenden Vierteln Abu Dhabis, gibt es seit wenigen Tagen eine bemerkenswerte Erneuerung. Mitten im Einkaufszentrum eröffnete das Lokal Craft by Side Hustle seine Pforten – und hier gibt es, wie der Name schon sagt, Bier. Es ist das Produkt der ersten (Mikro-)Bierbrauerei der Vereinigten Arabischen Emirate. Gebraut und konsumiert wird das Getränk direkt vor Ort. Erlaubt haben die Behörden die Produktion von 25.000 Pints im Monat. Mit insgesamt 75 verschiedenen Sorten wollen die Betreiber experimentieren, heißt es.

Die amerikanischen Gründer von Side Hustle wollen eigenen Angaben zufolge mit ihrem Bier ein lokales Produkt erschaffen, zumal sämtliche alkoholischen Getränke importiert werden. Lediglich das Rohmaterial werde aus den USA geliefert, schreibt Side Hustle auf ihrer Homepage. Verarbeitet und gebraut werde in den Emiraten.

Die Eröffnung der ersten Brauerei in den Emiraten ist nach einer Gesetzesänderung möglich. Seit drei Jahren darf Alkohol für den direkten Verkauf vor Ort produziert werden.

In den Emiraten werden immer wieder die strengen Regelungen aufgeweicht, vor allem, um die Touristen nicht zu vergraulen. Vergangenes Jahr im Jänner hat Dubai die hohe Steuer auf Alkohol – 30 Prozent – gestrichen. Vor allem Dubai gilt als Bade- und Partydestination, doch bleibt der Konsum von Alkohol weiterhin reguliert. Internationale Hotels oder Bars bieten zwar alkoholische Getränke an, auch können Spirituosen in lizenzierten Geschäften käuflich erworben werden. Doch bleibt der Konsum in der Öffentlichkeit weiterhin verboten. Zudem hat jedes Emirat eigene Gesetze, was Alkohol betrifft. Am strengsten ist Sharjah, es ist das „trockene“ Emirat.

Gelockert haben die Emirate inzwischen auch die Regelung, dass Touristen oder Expats für den Kauf von Alkohol eine eigene Lizenz brauchen. Theoretisch musste diese Lizenz auch in Bars gezeigt werden, wenn ein alkoholisches Getränk bestellt wurde. Heute brauchen Kunden bis auf den Pass oder Personalausweis keinen Nachweis vorzeigen, wenn sie im Spirituosengeschäft einkaufen. Nur: Sie dürfen keine Muslime sein. Für sie bleibt der Erwerb weiterhin verboten. Es ist in den Emiraten auch kein krimineller Akt mehr, wenn ein unverheiratetes Paar zusammenwohnt. (red.)