Wie der Jobmarkt der Rezession trotzt

Obwohl die Arbeitslosigkeit im Dezember anstieg, war 2023 ein ungewöhnlich starkes Jahr für den Arbeitsmarkt. Die maue Wirtschaftslage hinterließ kaum Spuren.

Wien. Rund 399.000 Menschen in Österreich zählen wohl auch die Jobsuche zu ihren Neujahrsvorsätzen. Denn so viele Menschen waren am Silvestertag beim Arbeitsmarktservice als arbeitslos bzw. in Schulung gemeldet. Damit waren Ende 2023 um 6,4 Prozent mehr Menschen arbeitslos als Ende 2022. Die Arbeitslosenquote kletterte um 0,4 Prozentpunkte auf 7,8 Prozent.

Treiber des Trends ist die seit der zweiten Jahreshälfte anhaltende Schwäche der heimischen Industrie. Die Rezession in der Warenherstellung schlägt sich auch in den Arbeitslosenzahlen nieder, denn weniger Aufträge für Industrieunternehmen bedeuten auch weniger Arbeit für deren Beschäftigte. So verzeichnete die Branche zum Jahresausklang um 13,2 Prozent mehr Arbeitslose als noch vor einem Jahr. Womit auch erklärt ist, weshalb das industriestarke Oberösterreich mit Plus 11,2 Prozent den kräftigsten Anstieg an Jobsuchenden verzeichnete.

Beschäftigung stieg

So viel zum Dezember. Das AMS hat am Dienstag aber auch Zahlen für das gesamte Jahr veröffentlicht, und diese zeichnen – noch – ein ganz anderes Bild. Denn übers Jahr gesehen wuchs trotz Rezession die Zahl der unselbstständig Beschäftigten über alle Branchen hinweg um rund 43.000 Personen, die Arbeitslosenquote legte hingegen nur marginal um 0,1 Prozentpunkte auf durchschnittlich 6,4 Prozent zu. Das AMS, bei dem längst nicht alle Betriebe ihre offenen Stellen melden, verzeichnete im Schnitt 108.000 offene Stellen, womit die Jobchancen Arbeitssuchende mit Worten von AMS-Chef Johannes Kopf „insgesamt gesehen ziemlich gut“ waren. Dass die Zahl der Arbeitslosen inklusive Schulungsteilnehmer im Jahresvergleich überhaupt zulegte, liegt vor allem an zusätzlich vorgemerkten Geflüchteten aus der Ukraine, die am heimischen Arbeitsmarkt erst Fuß fassen. Die Inländerarbeitslosigkeit war im Jahresschnitt sogar rückläufig.

Wie passt das mit der schwächelnden Wirtschaft zusammen? Das Wifo rechnet für 2023 immerhin mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,8 Prozent.

Firmen halten Mitarbeiter

Unternehmen bauen trotz mauer Nachfrage aktuell kaum Mitarbeiter ab. Zu groß ist die Sorge, aufgrund des Arbeitskräftemangel dieselben Stellen nicht mehr besetzen zu können, wenn die Wirtschaft wieder an Fahrt aufnimmt. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass der Arbeitsmarkt im Fall eines wirtschaftlichen Aufschwungs nur langsam mitziehen dürfte. Wer Mitarbeiter hortet, wird vermutlich weniger neue Mitarbeiter einstellen, wenn einmal wieder vermehrt Aufträge eingehen. Weshalb der Arbeitsmarkt-Ausblick für 2024 nicht rosig ist, obwohl laut Ökonomen die Rezession überwunden und die wirtschaftliche Trendwende eingeleitet sein dürfte.

Strukturelle Probleme

Überhaupt ist der robuste Arbeitsmarkt für die heimische Volkswirtschaft gute und schlechte Nachricht zugleich. Denn einerseits bedeutet mehr Beschäftigung auch mehr Einkommen und Nachfrage. Andererseits resultiert die starke Beschäftigung aber eben aus strukturellen Problemen wie dem Arbeitskräftemangel, der auch 2024 das Arbeitsmarktgeschehen prägen wird.

Vonseiten der Industriellenvereinigung (IV) kommt außerdem die Warnung, dass Firmen in herausfordernden Zeiten womöglich nicht dauerhaft in der Lage sein werden, an ihrem Personalstand festzuhalten. Experten sehen jedenfalls ein Risiko, dass sich Betriebe von ihren gehorteten Mitarbeitern trennen, sollten beispielsweise die Lohnkosten steigen und die Nachfrage gering bleiben.