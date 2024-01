Flugzeugbrand am Flughafen von Tokio: Alle 367 Passagiere gerettet

Der A350 der Japan Airlines ging bei der Landung in Flammen auf.

Der A350 der Japan Airlines ging bei der Landung in Flammen auf. Reuters / Issei Kato

Die Passagiere verlassen das Flugzeug über eine Notrutsche. Möglicherweise war eine Kollision mit einem weiteren Flugzeug die Ursache für das Feuer.

Eine Maschine der Japan Airlines ist am Dienstag nach einem mutmaßlichen Zusammenstoß mit einem Flugzeug der Küstenwache auf der Landebahn des Tokioter Flughafens Haneda in Brand geraten. Live-Bilder des öffentlich-rechtlichen Senders NHK zeigten Flammen, die aus den Fenstern des Flugzeugs schlugen. Japan Airlines teilte mit, alle 367 Passagiere an Bord sowie die Crew seien evakuiert worden. Die Maschine war vom Flughafen Neu-Chitose aus der Präfektur Hokkaido gekommen.

Auf den TV-Bildern war zu sehen, wie Passagiere während der Löscharbeiten die Maschine über eine Notrutsche verließen. Über mögliche Verletzte gab es zunächst keine Angaben. Es war ein riesiger Feuerball zu sehen, als die aus Hokkaido im Norden Japans kommende Maschine mit der Flugnummer 516 auf der Landebahn aufsetzte. Es habe eine Explosion gegeben, hieß es. Das Flugzeug wurde schwer beschädigt, am Abend (Ortszeit) traten weiterhin Flammen und Rauchwolken aus.

Wie die Flugtracking-Seite „flightradar24“ erklärte, handelt es sich beim betroffenen Flugzeug um Flug JL516 von Sapporo nach Tokio. Der Flug landete um 17:47 Uhr Ortszeit (9:57 Uhr österreichischer Zeit) am Flughafen Haneda.

(APA/dpa/Red)