23-Jähriger in Wien von mehreren Zügen erfasst und getötet

Der Mann fiel wohl in einen Gleistrog am Bahnhof Wien-Mitte. Die Rettungskräfte konnten nur mehr seien Tod feststellen.

Ein 23-jähriger Mann ist am Montag in der Früh am Bahnhof Wien-Mitte in einen Gleistrog gestürzt und von mehreren Zügen erfasst worden. Das Opfer wurde von zwei Mitarbeitern der Bahn gefunden, die sofort die Einsatzkräfte verständigten. Der Polizei zufolge konnte der Notarzt aber nur mehr den Tod des 23-Jährigen feststellen.

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien übernahm die Erhebungen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelte es sich um einen Unfall. Der Mann fiel demnach in den Gleistrog, blieb dort regungslos liegen und wurde von mehreren Zügen erfasst. (APA)