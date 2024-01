Für den dänischen Kronprinz Frederik, „edler im Gemüt“, ist in knapp zwei Wochen Schluss mit lustig - und mit einer Frau namens Genoveva Casanova.

Königin Margrethe, die Kettenraucherin in Schloss Amalienborg und im Zweitjob Illustratorin, Übersetzerin und Künstlerin, hat in ihrer Neujahrsansprache einen Knaller hochgehen lassen. Die Däninnen und Dänen brauchten am Silvesterabend zu Lachs und Smörrebröd einen Schnaps, um die Nachricht von der Abdankung der Monarchin nach mehr als fünf Jahrzehnten zu verdauen. Selbst Mette Frederiksen, die sozialdemokratische Premierministerin, stand unter Schock, obwohl sie gewiss unterrichtet gewesen war.

Sollte das ein Plot sein wie in der Erfolgsserie „Borgen“? Das Land in einer Staatskrise, und die Premierministerin füllt einstweilen das Vakuum aus. Denn der Dänen-Prinz, „edler im Gemüt“, grübelt: „Sein oder Nichtsein, das ist hier die Frage.“ „Prinz Pingo“, der Partyprinz, verheiratet mit einer Australierin und vierfacher Vater, vergnügte sich unlängst in Madrid mit einer Frau mit dem hübschen Namen Genoveva Casanova. Ein Schelm, wer Böses denkt!

Die bunten Blätter bliesen die Quasi-Affäre auf. Frederik auf der Flucht vor der Verantwortung? Dabei wollte sich der 55-Jährige halt einmal noch ein wenig austoben. Für den Kronprinzen ist jetzt jedenfalls Schluss mit lustig. Die Pflicht ruft, und das schon in knapp zwei Wochen. Nun gilt’s. Wie hat Hamlet doch am Ende des berühmtesten Monologs der Theatergeschichte gefleht: „Nymphe, schließ in dein Gebet all meine Sünden ein!“

