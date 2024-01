Schweden: Sichere Pensionen in unsicherer Höhe

Vor 25 Jahren wurde in Schweden das Pensionssystem radikal reformiert. Das Land gilt seither als internationales Vorbild. Die Reform machte das Rentensystem nachhaltiger, für den Einzelnen wurde es aber unsicherer.

Stockholm. Reformen im Pensionssystem werden meist nur langsam und zögerlich umgesetzt. So beginnt in Österreich heuer etwa erst jene Regelung zur Angleichung des Antrittsalters von Frauen an jenes der Männer zu greifen, die bereits Anfang der 1990er-Jahre beschlossen wurde. Da sich gleichzeitig die Lebenserwartung weiter erhöht, bereiten die steigenden Kosten der Rentensysteme in vielen Ländern Sorgen.

Als ein Positivbeispiel für notwendige Reformen in der Alterssicherung gilt Schweden. Doch was hat das Land politisch konkret gemacht und was hat das gebracht?