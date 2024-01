Mitten im Krieg explodiert das Streitthema Justiz

Israelische Kampfpanzer ziehen sich an die Grenze des Gazastreifens zurück.

Monatelang entzweite die Kontroverse um die Justizreform Israel. Nun könnte Premier Netanjahu das Projekt ad acta legen.

Bis zum Terrorangriff der Hamas war die Justizreform das bestimmende Thema in Israel. Inmitten des Gazakriegs kam die Kontroverse kurz mit Wucht zurück: Der Oberste Gerichtshof verkündete am Montagabend das Urteil, dass ein Kernelement der Reform den demokratischen Charakter des Landes bedrohe und deshalb null und nichtig sei. Bemerkenswert ist freilich, dass die Entscheidung keinen Aufruhr verursacht hat. In Kriegszeiten behält die Staatsräson Oberhand über das Parteiengezänk.

Das Gesetz, das die rechts-religiöse Regierung unter Benjamin Netanjahu im Juli trotz massiver Proteste durchs Parlament gebracht hatte, sollte die Angemessenheitsdoktrin abschaffen. Diese besagt, dass Minister in ihrem politischen Handeln, etwa bei der Besetzung öffentlicher Ämter, Angemessenheit bewahren, etwa das öffentliche Interesse berücksichtigen müssen. Verfechter der Doktrin argumentieren, es handle sich dabei um ein wichtiges demokratisches Korrektiv.

Acht von 15 Richtern haben sich dieser Lesart angeschlossen: Die Gesetzesänderung hätte „den Kerneigenschaften des Staates Israel als demokratischem Staat schweren und beispiellosen Schaden zugefügt“, hieß es in der Begründung. Es ist das erste Mal, dass das Gericht eine Grundgesetzergänzung kippt.

Spannungsverhältnis in der Regierung