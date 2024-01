Zahl der Todesopfer nach Erdbeben in Japan steigt auf mindestens 62

Dutzende Menschen warten nach dem schweren Beben am Neujahrstag noch auf Rettung. Die Region wurde von mehr als 150 Nachbeben erschüttert.

Nach dem schweren Erdbeben in Japan am Neujahrstag steigt die Zahl der Todesopfer weiter. Die Behörden bestätigten am Mittwoch 62 Todesopfer, am späten Dienstagabend waren es noch 55. Das volle Ausmaß der Schäden und Opfer ist auch zwei Tage nach dem Beben noch unklar. Der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida sprach von mehr als 130 Menschen, die in den vom Erdbeben betroffenen Gebieten noch auf Rettung warteten. Viele weitere Menschen seien unter eingestürzten Gebäuden eingeschlossen. „Bitte tun Sie alles in Ihrer Macht Stehende, um so viele Menschen wie möglich zu retten und denken Sie daran, dass dies auch ein Kampf gegen die Zeit ist“, sagte Kishida bei einem Treffen mit dem Katastrophenschutz.

Satellitenaufnahmen des vom Beben betroffenen Gebiets Wajima. Reuters / Maxar Technologies

Abgeschnittene Straßen, beschädigte Infrastruktur und die abgelegene Lage der am stärksten betroffenen Gebiete erschweren die Rettungsarbeiten. Für Mittwoch sind eisige Temperaturen und heftige Regenfälle vorhergesagt.

Seit dem heftigen Erdbeben am Neujahrstag mit einer Stärke von 7,6 ist die Region von mehr als 150 Nachbeben erschüttert worden. Auch am Mittwoch hielten starke Beben die Menschen auf der Noto-Halbinsel in Atem. Viele Bewohner verbrachten eine weitere Nacht in Notlagern. (APA/dpa/Reuters)