Micky Maus kommt als Horrorfilm

Am 18. November 1928 wurde der Zeichentrickfilm „Steamboat Willie“ von Disney in Manhattan uraufgeführt.

Nur kurz nach dem Auslaufen des Urheberrechtsschutzes haben erste Regisseure Horrorfilme mit der Maus angekündigt. Mit Widerstand des Disney-Konzerns ist zu rechnen.

Kaum ist zum Jahreswechsel der Urheberrechtsschutz für den ersten je veröffentlichten Micky-Maus-Film gefallen, kursieren im Netz erste Trailer. Mickey scheint darin stark verfremdet, auf die weniger gute Art. „Mickey‘s Mouse Trap“ (zu Deutsch: Mickys Mausefalle) heißt ein angekündigter Streifen. Die berühmte Maus gibt darin einen Mörder, der eine Gruppe junger Menschen im Vergnügungspark verfolgt (ein klassischer Slasher-Film). „The mouse is out“, heißt es in dem kurzen Videoclip. In einer anderen Horrorkomödie – bislang ohne Titel – quält eine sadistische Maus ahnungslose Passagiere einer Fähre.

Immer wieder wurde das US-Gesetz zum Ende der Copyright-Frist editiert, geläufig ist es vielen unter dem Beinamen „Micky-Maus-Schutzgesetz“. Nach 95 Jahren ist das Urheberrecht am allerersten Auftritt von Micky in „Steamboat Willie“ nun erloschen. Damit ist die Tür offen für Remakes, Spin-offs und Adaptionen durch andere Künstler. Theoretisch darf nun jeder „Steamboat Willie“ und „Plane Crazy“ – ein weiterer Disney-Zeichentrickfilm aus dem Jahr 1928 – sowie die darin vorkommenden Original-Figuren wie Micky und Minnie Maus kopieren, wiederverwenden und anpassen.

Blut-bespritzte Maus und Killergeschichten

Einfach dürfte dies aber nicht werden: Der Disney-Konzern hat erklärt, er werde weiterhin seine „Rechte an den moderneren Versionen von Micky Maus und anderen Werken schützen, die nach wie vor dem Urheberrecht unterliegen“. Ganz so ernst scheint das zumindest der Regisseur von „Mickey‘s Mouse Trap“, Jamie Bailey, nicht zu nehmen. In einem auf YouTube veröffentlichten Trailer erklärt er, „wir wollten mit all dem nur Spaß haben“. Und: „Das ist Steamboat Willie‘s Micky Maus, die Leute ermordet. Das ist lächerlich. Wir haben einfach losgelegt und hatten dabei Spaß und ich denke, das sieht man“, sagte er. Filmstart der Low-Budget-Horror-Komödie wird voraussichtlich im März sein.

An der sadistischen Maus auf der Fähre arbeitet der Filmemacher Steven LaMorte – bekannt ist er etwa für den Horrorfilm „The Mean One“ aus dem Jahr 2022. „,Steamboat Willie‘ hat vielen Generationen Freude gemacht, aber unter der fröhlichen Oberfläche liegt ein Potenzial für reinen, verrückten Horror“, erklärte LaMorte. Die Produktion für diesen Film soll im Frühling beginnen. Auch ein Survival-Horrorvideospiel , in dem die Ursprungsversion der Maus (Blut-bespritzt) vorkommt, wurde nun gezeigt. Das berichtet etwa die BBC. (APA/evdin)