Ein Österreicher ist die Nummer 1 der Welt

Louis Fegerl begeistert am Tischtennistisch. Jan Brychta/ÖTTV

Der elfjährige Louis Fegerl startet als Nummer 1 der Welt ins neue Jahr. Und die Tischtenniswelt staunt.

U11-Talent Louis Fegerl klettert auf den internationalen Thron, führt nach insgesamt vier WTT-Siegen das U11-Ranking an. Damit ist der Wr. Neudorfer Österreichs dritter Weltranglistenerster im Nachwuchs in der jüngsten Vergangenheit: Vor Fegerl waren auch Julian Rzihauschek (U13) und Andreas Levenko (U21) bereits Weltranglistenerste. In der allgemeinen Klasse war dies nur Werner Schlager nach seinem WM-Titel 2003 gelungen.

Apropos allgemeine Klasse: Sofia Polcanova startet als Nr. 22 der Welt und als Nr. 5 Europas ins neue Jahr. Amelie Solja liegt auf Platz 124, Karoline Mischek ist 198. und Team-Küken Anastasia Sterner rangiert auf Rang 394.

Bei den Herren sind Daniel Habesohn (Nr. 68), Andreas Levenko (74) und Robert Gardos (91) weiterhin in den Top 100. Im Mixed-Ranking sind Sofia Polcanova/Robert Gardos als 20. auf Schlagdistanz zu den Olympia-Plätzen.