Warum René Benko jetzt auch noch Zores mit der Finanz hat

Hintergrund der aktuellen Steuerkontroverse rund um den Hauptwohnsitz von René Benko in Innsbruck ist die Frage der Nutzung: Wenn dieser nicht gewerblich, sondern rein privat genutzt wird, dann müsste erstattete Vorsteuer an die Republik zurückbezahlt werden.

Am Neujahrstag ist bekannt geworden, dass die Finanz sich das Pfandrecht für eine Villa im Eigentum von René Benkos Privatstiftung hat eintragen lassen; „Die Presse“ hat berichtet. Konkret geht es um eine Forderung in Höhe von mehr als zwölf Millionen Euro, die von der besitzenden Schlosshotel Igls GmbH, die wiederum im Eigentum von Benkos Laura Privatstiftung steht, nicht an Umsatzsteuer abgeführt worden seien. Von der Privatstiftung werden die Vorwürfe als „falsch und irreführend“ zurückgewiesen. Doch worum geht es dabei eigentlich genau?

Das ehemalige Schloss Igls wurde seit den 1970er-Jahren als Luxushotel genutzt. 2016 hat die zu Benko gehörende Schlosshotel Igls GmbH die Immobilie gekauft. In der Folge wurde das Schloss komplett abgerissen und neu aufgebaut. Gewidmet ist es dabei immer noch als Hotel. Und bei einer gewerblichen Nutzung darf sich der Eigentümer die beispielsweise bei den Bauarbeiten anfallende Umsatzsteuer als Vorsteuer von der Finanz zurückholen. Umsatzsteuerpflichtig wäre dann allerdings die Vermietung an zahlende Gäste.

Nutzung noch „fremdüblich“?

Und hier scheint sich nun die Frage zu stellen, inwiefern das Gebäude noch als Hotel genutzt wird. Denn inzwischen ist es der Hauptwohnsitz von René Benko. Dieser dürfte zwar Miete an die Schlosshotel Igls GmbH bezahlen, aber die Finanz scheint hier der Ansicht zu sein, dass es sich dabei nicht um ein „fremdübliches“ Vertragsverhältnis handelt.

Grundsätzlich wäre es zwar möglich, auch selbst ein umsatzsteuerpflichtiges Mietverhältnis mit einer – dadurch zum Vorsteuerabzug berechtigten – Immobilie zu haben, die im weiteren Sinn (also beispielsweise über eine Privatstiftung) dem eigenen Eigentum zuzurechnen ist. Allerdings achtet der Fiskus dann genau darauf, ob dieses Mietverhältnis von den Konditionen her gleich ist wie bei einer dritten Person. Und bei einer Widmung als Hotel würde geklärt werden, ob die Nutzung durch lediglich eine Person oder Familie dann noch der gewerblichen Nutzung eines Hotels entspricht.

Wie das im konkreten Fall der Villa in Igls ist, kann bisher nicht genau gesagt werden. So gibt es von der Laura Privatstiftung nur den Kommentar, dass die Finanzverwaltung „der einseitigen Ansicht“ sei, dass die bereits erstatteten Vorsteuern zurückzuzahlen seien und dass dies nach Ansicht der Privatstiftung „keine Rechtsgrundlage“ habe. Und auch die Finanz darf aus Geheimhaltungsgründen nichts Konkretes sagen. Allerdings äußerte sich der Sprecher von Finanzminister Magnus Brunner via X zu der Causa. Er schreibt dort: „Wenn das Finanzamt im Zuge einer Prüfung meint, dass es sich nicht um eine gewerbliche Nutzung handelt, dann wird aus der abgezogenen Vorsteuer eine Umsatzsteuerschuld. Das kann auch einige Jahre später erfolgen.“ Und: „Im diskutierten Fall kann, das ist dem Beschluss des Gerichts zur Vormerkung des Pfandrechts zu entnehmen, davon ausgegangen werden, dass die Finanzverwaltung von sich aus bereits vor einiger Zeit aktiv wurde.“ (jaz)