Am Wochenende ist auf Österreichs Autobahnen mit Stau zu rechnen

Vor allem am Samstag erwarten ÖAMTC und Arbö viel Verkehr. Denn die Ferien in Österreich, Deutschland und den Niederlanden enden. Dazu kommen noch die Bewerbe der Vierschanzentournee.

Am kommenden Wochenende enden die Weihnachtsferien und bringen somit Rückreiseverkehr mit sich. Nicht nur in Österreich startet am Montag wieder die Schule, auch in den Niederlanden sowie dem Großteil Deutschlands sind die Ferien aus. Dazu kommt der Ausflugsverkehr in die Skigebiete sowie die Vierschanzentournee in Bischofshofen, informierten ARBÖ und ÖAMTC am Mittwoch.

Der Baustellenbereich auf der Tauernautobahn (A10) wird ebenso wieder zum Stauwochenende beitragen. Hauptreisetag ist wie immer Samstag. Betroffen sind die Grenzübergänge und Transitrouten im Westen und Süden Österreichs.

Der Dreikönigstag ist nicht nur Feiertag und Reisetag, sondern auch der Tag des vierten Springens der Vierschanzentournee. Die Teilnehmer gastieren auf der „Paul Außerleitner-Schanze“ in Bischofshofen. Bis zu 26.000 Fans werden erwartet. Zuschauer und Besucher des Pongaus müssen vor allem auf der Pinzgauer Straße (B311) und im Gemeindegebiet von Bischofshofen sowie vor der Autobahnabfahrt Bischofshofen auf der Tauernautobahn (A10) mit Staus rechnen. Nach Möglichkeit sollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist werden. (APA)