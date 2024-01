Zum dritten Mal mit Auto als Rammbock in Wiener Boutique eingebrochen

Nach April und Oktober haben nun auch am Neujahrstag Unbekannte in der Geschäft in der Innenstadt eingebrochen.

Nach April und Oktober haben nun auch am Neujahrstag Unbekannte in der Geschäft in der Innenstadt eingebrochen. APA / APA / Helmut Fohringer

Die Polizei vermutet einen Zusammenhang zwischen den Taten. Sie fahndet darum nach möglichen Serientätern.

Am Neujahrstag sind zum dritten Mal innerhalb von acht Monaten Unbekannte mit einem Auto in eine Nobelboutique in der Wiener Innenstadt gefahren und haben eingebrochen. Die Polizei fahndet deshalb nun nach möglichen Serientätern. „Ein Zusammenhang zwischen diesen Einbrüchen ist nahe liegend und wird geprüft“, sagte Polizeisprecherin Barbara Gass. „Im derzeitigen Stadium der Ermittlungen können wir aber noch keine Theorie ausschließen und müssen alle Hinweise, Spuren etc. gleichermaßen überprüfen“.

Bereits im April und Oktober ist es zu ähnlichen Taten bei dem Luxusmodengeschäft im Bereich Tuchlauben gekommen. Mitte Oktober wurde dann erneut eingebrochen - allerdings mit einer Brechstange.

Drei Männer beteiligt

An den bisherigen Einbrüchen waren drei Männer beteiligt, die immer auf die gleiche Art vorgingen: Mit einem zuvor gestohlenen Pkw rasten sie in die Eingangstüre der Boutique, drangen in das Geschäft ein und stahlen dann binnen weniger Minuten teure Kleidungsstücke. Die Täter schlugen immer in den frühen Morgenstunden eines Sonntags oder wie zuletzt am Feiertag zu.

Nach den Vorfällen am 2. April und am 3. Oktober konnten Ermittler wenig später auch die beiden jeweiligen Tatfahrzeuge sicherstellen. Zur Frage, ob ein solches nach dem letzten Coup ebenfalls gefunden wurde, hieß es von der Landespolizeidirektion Wien nur, es gebe derzeit keine Ermittlungsergebnisse, die man mit der Öffentlichkeit teilen könnte.

Erst im vergangenen Oktober hatten Ermittler des niederösterreichischen Landeskriminalamts eine Serie von Rammbock-Einbrüchen im Zeitraum von 22. Mai bis 26. Juni 2023 in Wien und Niederösterreich geklärt. (APA)