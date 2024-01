Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Klimaticket für 18-Jährige. Ab heuer bekommen junge Erwachsene zum 18. Geburtstag ein österreichweites Klimaticket vom Staat bezahlt. Klimaministerin Gewessler geht davon aus, dass sie dadurch später klimafreundlicheres Mobilitätsverhalten zeigen, wenn sie den öffentlichen Verkehr früh positiv erleben. Die FPÖ ist skeptisch, was diese und andere Aktionen rund um das Klimaticket bringen und wie stark sie den Steuerzahler belasten. >> Mehr dazu

Terror im Iran. Nach dem Anschlag in der Stadt Kerman mit mehr als 100 Toten hat Irans Präsident Ebrahim Raisi seinen ersten Staatsbesuch in der Türkei abgesagt. Die eigentlich für heute geplante Reise nach Ankara werde verschoben, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna. Am Todestag des mächtigen iranischen Generals Ghassem Soleimani wurden in dessen Heimatstadt Kerman am Mittwoch bei zwei Explosionen 95 Menschen getötet und rund 210 weitere Menschen verletzt. >> Mehr dazu

Hisbollah ruft nach Vergeltung. Die Tötung eines Anführers der islamistischen Hamas im Libanon hat zu einer weiteren gefährlichen Eskalation des Konflikts mit Israel geführt. Während Israels Militär Berichte über eine gezielte Tötung von Saleh al-Arouri nicht kommentierte, kündigte der Chef der Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, am Mittwochabend im Libanon Vergeltung an. Ein US-Verteidigungsbeamter, der anonym bleiben wollte, erklärte gegenüber AFP, Arouri sei einem Angriff Israels zum Opfer gefallen. >> Mehr dazu

Dauerregen in Deutschland. In den Hochwasser-Regionen Deutschland ist keine Entspannung in Sicht. Für heute erwartete der Deutsche Wetterdienst (DWD) Regenmengen zwischen 30 und 50 Litern pro Quadratmeter. Heute macht sich außerdem ein neues Tief namens „Brigitta“ von der Bretagne aus auf den Weg Richtung Norddeutschland.

Trump wendet sich an Supreme Court. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich an das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten gewandt, um seine Teilnahme an der Vorwahl im Bundesstaat Colorado durchzusetzen. Trump will mit dem Schritt eine Entscheidung des höchsten Gerichts in Colorado kippen, wonach er sich wegen seiner Rolle beim Sturm auf das Kapitol 2021 für die Vorwahl in dem Bundesstaat disqualifiziert habe. >> Mehr dazu

Übernachtung auf See. Stürmisches Wetter hat in Skandinavien dafür gesorgt, dass 900 Passagiere auf der Fähre zwischen Oslo und Kopenhagen unplanmäßig auf See übernachten müssen. Die Fähre könne aufgrund der Windverhältnisse voraussichtlich erst heute in der Früh in Kopenhagen anlegen, sagte ein Sprecher des Fährunternehmens DFDS.

Wirtschaft im Überblick. Heute präsentiert Erste-Chefanalyst Mostböck seine Erwartungen für Wirtschaft und Finanzmärkte im Jahr 2024. Aus den USA kommen aktuelle Arbeitsmarktdaten, aus Deutschland eine vorläufige Inflationsschätzung für Dezember.

Frühling klingt aus. Kurz vor dem Winter noch einmal Frühling. Eine kräftige Westströmung bringt heute im Großteil Österreichs unbeständiges Wetter mit einem raschen Wechsel von Sonne, Wolken und kurzen Schauern. Schnee fällt bis etwa 1.200 bis 900 Meter. Im Süden bleibt es trocken und den ganzen Tag überwiegend sonnig. Frühtemperaturen je nach Wind minus fünf bis plus acht Grad, Tageshöchsttemperaturen bis 13 Grad. Am Wochenende prognostiziert Geosphere Austria einen neuen Anlauf des Winters.

