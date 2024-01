„Barbie“ mag ein erfolgreicher Blockbuster von einer weiblichen Regisseurin gewesen sein. Die Realität in Hollywoods Filmindustrie ist aber nach wie vor eine männlich dominierte. Das zeigt eine jüngst durchgeführte Studie.

Mit „Barbie“ knackte die Filmemacherin Greta Gerwig gleich zwei Rekorde: Es ist das erfolgreichste Debüt einer weiblichen Regisseurin jemals, und Gerwig ist die erste Regisseurin, deren Film mehr als eine Milliarde Dollar einspielte. Die Erfolgsgeschichte einer jungen Frau in Hollywood: für viele ein Grund zum Jubeln. Das sollte aber nicht über die immer noch währende Ungleichheit in der Mainstream-Filmindustrie hinwegtäuschen. Denn die meisten großen Aufträge in Hollywood gingen auch 2023 noch an Männer. Zu diesem Ergebnis kommt eine kürzlich veröffentlichte Studie des Center for the Study of Women in Television and Film an der San Diego State University, von der das Branchenportal „Variety“ berichtete.

Über 3200 Regie-Credits von Filmen mit den höchsten Einspielergebnissen in den Vereinigten Staaten wurden für die Studie analysiert und ausgewertet. Der Anteil an Frauen unter den Regisseurinnen und Regisseuren der 250 umsatzstärksten Filme des vergangenen Jahres lag demnach bei nur 16 Prozent – und sei damit sogar gesunken. Im Jahr zuvor waren es noch 18 Prozent. Zu ähnlichen Ergebnissen kam man betreffend anderer wichtiger Posten in den Bereichen Produktion (25 Prozent), Drehbuch (17 Prozent) und Kamera (sieben Prozent). Eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr konnte einzig im musikalischen Bereich verzeichnet werden: 2023 wurden in der Filmindustrie um vier Prozent mehr Komponistinnen beauftragt als im Vorjahr, sie machen nun einen Anteil von 14 Prozent aus.

„Ultimative Illusion“

Umgekehrt zeichnet sich das Bild wie folgt: Bei gut 83 Prozent der 250 umsatzstärksten Filme des vergangenen Jahres führte keine Frau Regie. Bei 94 Prozent wirkten keine weiblichen Kameraleute mit. Bei 75 Prozent seien zehn oder mehr Männer in Schlüsselpositionen hinter den Kulissen tätig gewesen. In lediglich vier Prozent der Fälle waren es zehn oder mehr Frauen. Eine gerechtere Aufteilung fand sich bei Filmen, die von mindestens einer Regisseurin verantwortet wurden. Die Studie kam auch zu dem Ergebnis, dass in solchen Fällen Schlüsselpositionen eher mit Frauen besetzt wurden als bei Filmen von ausschließlich männlichen Regisseuren.



Die Autorin der Studie, Martha M. Lauzen, spricht dabei von „der ultimativen Illusion“. „Greta Gerwigs wohlverdienter Triumph hat über die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern hinweggetäuscht, die die Mainstream-Filmindustrie durchdringt“, betont sie weiter. Neben „Barbie“ wurden unlängst auch die Kinofilme anderer Regisseurinnen gefeiert, darunter „Priscilla“ von Sofia Coppola und „Saltbutn“ von Emerald Fennell. Die beiden Popstars Taylor Swift und Beyoncé veröffentlichten heuer obendrein recht erfolgreiche Konzertfilme. (evdin)

