Auf Schatzsuche im Jazz-Archiv des ORF

Vorlesen Hauptbild • Andreas Felber und Ulrike Leitner beackern das „unfassbar große“ Archiv des ORF. • Clemens Fabry

Österreichs Rundfunk sitzt auf zahlreichen seltenen Aufnahmen. Andreas Felber und Ulrike Leitner sind dabei, den Schatz zu heben und auf Vinyl anzubieten.

Wie geht es dem Jazz auf Ö1? „Es gibt Erhebungen der Hörerzahlen, aber sie ergeben letztlich keinen Quotendruck. Es wäre im Sinne eines öffentlich-rechtlichen Kultursenders, dass das auch so bleibt“, meint Ö1-Jazzchef Andreas Felber mit sonorer Stimme. Der Jazz, der trotz voller Konzerthäuser in den letzten Jahren im deutschsprachigen Feuilleton rar geworden ist, hält sich bei Ö1 ausgezeichnet.

Sogar so gut, dass Felber von einer Trendwende spricht und stolz auf sieben regelmäßige Jazzsendungen, größtenteils zu allerbester Sendezeit, verweist. Und es gibt weitere Aktivitäten zum Thema. Neben dem groß zelebrierten Ö1-Jazztag (jedes Jahr am 30. April) und dem Ö1-Jazzstipendium wird seit Kurzem eine sehr gediegene Serie an Jazzschallplatten beim hauseigenen Label veröffentlicht.