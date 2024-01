Wirken für den Religionsfrieden

Bürgerinnen und Bürger sollen selbst bei der Steuerwidmung für den Staat oder die Kirchen entscheiden können.

Wer wie Clemens Lintschinger in seiner Replik vom 23. November („Eine Steuerwidmung für die Kirchen steht im Widerspruch zu einem säkularen Staat“) einen Rückzieher des Staates fordert, dem ist insofern zuzustimmen, als auf Basis eines NS-Gesetzes Getaufte mit Wohnsitzverlegung nach Österreich gezwungen werden können, „Kirchensteuer“ zu zahlen.

Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik „Gastkommentare“

Die Humanisten in Belgien erhalten zehn Prozent des staatlichen Budgets für Religionsgemeinschaften. Sie beschäftigen damit 300 moralische Konsulenten, nachzulesen im Buch „Kirchenfinanzierung in Europa“ (2014). Dort stört die staatliche Finanzierung nicht. Vielleicht wären die Humanisten besser dran, würden sie in Österreich den Status einer anerkannten Glaubensgemeinschaft erhalten.

Dann auch noch gegen Religionsgemeinschaften zu kämpfen bringt wenig für den Religionsfrieden. Die Humanisten in Österreich verkehren durch ihre offensichtliche Feindseligkeit gegen Religionsgemeinschaften den in der Regel positiv besetzten Begriff Humanismus ins Gegenteil.

Freude und Schadenfreude

Das von Lintschinger angeführte Sündenregister könnte beliebig durch weitere Themen wie Kreuzzüge, Inquisition, Hexenverfolgung etc. erweitert werden. Alle genannten Themen bewirkten freilich in Italien oder Slowenien überhaupt keine Austritte, trotz der auch dort für Betroffene leidvollen Missbräuche und Erlebnisse. Die Diözese Bozen-Brixen hatte 2022 gerade 90 Austritte von in Österreich und Deutschland beschäftigten Personen, Innsbruck dagegen 6004; die Erzdiözese Marburg hatte 20 Austritte, die Steiermark dagegen 16.171.

Wirkt der Kirchenbeitrag nicht wie Wiederbetätigung, für die es gesetzliche Verbote gibt? Vielleicht sollte der Verfassungsgerichtshof dazu einmal eine Prüfung anstellen. Toleranz gegenüber einem kirchenfeindlichen NS-Gesetz hat in einem religionsneutralen Staat keinen Platz. Wer einer solchen das Wort redet, freut sich entweder über den Niedergang von Kirchen oder freut sich wie die Kirchenbeitragsstellen, die mit Beitragserhöhungen bis 2021 selbst im zweiten Covid-Jahr eine Steigerung des Ergebnisses von 492 auf 498 Millionen Euro erreichen konnten.

Im Interesse der Politik

Die Behauptung Lintschingers zur Forschung und Lehre an Fakultäten geht völlig ins Leere und ist in Österreich eher antiquiert. Der Angriff auf theologische Fakultäten und Religionsunterricht ist einem überholten Repertoire gegen Religionen entnommen. Viele bringen neue Forschungsansätze ein. Hierzulande ist anerkannten Religionsgemeinschaften das Recht auf Religionsunterricht und alternativ dazu Ethikunterricht in den Schulen zugesichert, was auch im Interesse der Politik für den Religionsfrieden in Österreich wirkt.

Mit der Steuerwidmung wurde in Italien die Trennung von Staat und Kirchen begründet. Bürgerinnen und Bürger entscheiden allein bei der Widmung zwischen Staat und Kirchen bei „Otto per mille“, der Staat bietet den rechtlichen Rahmen dafür. Es ist keine – wie oft absichtlich falsch behauptet wird – Kultursteuer, weil niemand eigens dafür bezahlen muss.

Für Kultur, Soziales und Umwelt gibt es eine weitere Widmungsmöglichkeit als demokratische Beteiligung. Niemand ist gezwungen, für eine Religion zu widmen beziehungsweise zu zahlen. Die Einführung in Italien vor vier Jahrzehnten zeigt, wie sehr sich Österreich an einem modernen Religionsrecht orientieren könnte.

Marie de Liechtenstein ist gebürtige Französin, lebt seit 34 Jahren in Österreich. Arbeit mit einer katholischen NGO in Afrika und Lateinamerika. In Österreich Tätig­keiten in verschiedenen katholischen Vereinigungen.

E-Mails an: debatte@diepresse.com