Bangladesch: Regierung lässt Armee vor Parlamentswahlen patrouillieren

Am Sonntag sind die rund 170 Millionen Einwohner des Landes im Golf von Bengalen zu den Urnen gerufen. Die größte Oppositionspartei boykottiert die Wahl: Die Regierung gehe gezielt gegen die politische Opposition vor.

Vor der bevorstehenden Parlamentswahl in Bangladesch patrouillieren in dem Land Armeeangehörige in den Straßen. Sie würden eine Woche lang den zivilen Behörden helfen, für „Ruhe und Ordnung“ rund um die Parlamentswahl am Sonntag zu sorgen, teilte das Militär mit.

Die größte Oppositionspartei, die Bangladesh Nationalist Party (BNP), und Menschenrechtsorganisationen werfen der zunehmend autokratisch auftretenden Regierungschefin Sheikh Hasina vor, gezielt gegen die politische Opposition vorzugehen und Tausende Kritiker festnehmen zu lassen. Die BNP boykottiert die Wahl.

Die BNP und ihre Verbündeten veranstalteten im Vorfeld große Demonstrationen und forderten dabei die Regierung der 76-jährigen Premierministerin auf, zurückzutreten, das Parlament aufzulösen und die Macht an eine Übergangsregierung zu geben, um faire Wahlen zu ermöglichen. Da diesem Wunsch nicht nachgekommen wurde, stellt die BNP keine Kandidaten für die 300 Sitze im Parlament. In dem südasiatischen Land leben rund 170 Millionen Menschen.

Inflation setzt Bevölkerung zu

Das arme mehrheitlich muslimische Land erlebte in der Regierungszeit Hasinas seit 2009 einen wirtschaftlichen Aufschwung, das Durchschnittseinkommen erhöhte sich deutlich. Zuletzt machte aber die hohe Inflation vielen Menschen sehr zu schaffen. (APA/dpa)