Aktie stürzt ab: Evotec-Chef Lanthaler tritt vorzeitig zurück

Lanthaler verlässt den Konzern nach fast 15 Jahren aus persönlichen Gründen vor Ablauf seines Vertrags. Aufsichtsrat Mario Polywka wird das Unternehmen vorläufig leiten. Unter Anlegern sorgte der Rücktritt für Entsetzen.

Der deutsche Pharma-Wirkstoffforscher Evotec muss sich einen neuen Chef suchen. Der Vorstandsvorsitzende Werner Lanthaler trete nach fast 15 Jahren aus persönlichen Gründen vor Ablauf seines Vertrags zurück, teilte das im MDax gelistete Unternehmen überraschend am Mittwochabend in Hamburg mit. Der Aufsichtsrat habe dem Rücktritt zugestimmt und suche innerhalb und außerhalb nach einem dauerhaften Nachfolger. Die Aktien des Pharmakonzerns brachen an der Börse daraufhin um fast 18 Prozent ein.

Vorläufig soll Aufsichtsrat Mario Polywka das Unternehmen leiten. Dieser hatte bei Evotec früher das Tagesgeschäft geführt.

Lanthaler begründete seinen Rücktritt mit einem „extrem herausfordernden und sowohl körperlich als auch insgesamt erschöpfenden Jahr 2023“. Er könne dem Unternehmen in den nächsten Jahren „nicht bestmöglich dienen“. Aufsichtsratschefin Iris Löw-Friedrich dankte dem Manager „für seine einzigartige Vision und die vielen wichtigen Erfolge in den vergangenen beinahe 15 Jahren“. Lanthalers Vertrag wäre eigentlich noch bis März 2026 gelaufen. (APA/dpa)