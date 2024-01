Wo sich potenzielle Häuslbauer und die Immobilienbranche in den kommenden Wochen trifft – eine Auswahl.

HausBau + EnergieSparen Tulln von 19. bis 21. Jänner

Rund 320 Fachaussteller präsentieren vom 19. bis 21. Jänner auf 22.500 m² Ausstellungsfläche ihr Angebot zum Thema Hausbau: Bauen und Umbauen, Wohnen und Einrichten, Energiesparen und Heiztechnik. Ergänzt wird das Programm durch einen Beratungsschwerpunkt mit unabhängigen Experten und 60 Fachvorträgen auf zwei Bühnen. Die namhaften Fertighausexperten sind genauso vertreten wie die Anbieter von mobilen Minihäusern. Mehr Infos unter: www.messe-tulln.at

Online-Panel: „Alle zurück ins Büro!“ am 24. Jänner

Sollen die Mitarbeitenden wieder zurück ins Büro? In einer Zeit, in der sich die Arbeitswelt durch die Coronapandemie drastrisch verändert hat, wird diese Frage zum Dreh- und Angelpunkt für die Zukunft der Arbeit. Der sogenannte CEO-Outloos spielt eine wesentliche Rolle bei dieser Debatte. Die Realität zeigt, dass die Entscheidung, ob alle zurück ins Büro sollen, von verschiedenen Faktoren abhängt. Teilnehmende an diesem Online-Event sind Sandra Bauer (Geschäftsführerin loop. Creating places), Karl Friedl (Geschäftsführer M.O.O.CON) und Martin Krammer (Chief Development Officer/Mitglied der Geschäftsleitung Offconsult). Infos auf: www.builtworld.com

Interior-Messe in Köln vom 14- bis 18. Jänner

Vom 14. bis 18.01.2024 läutet die Imm Cologne wieder das neue Interior-Design-Jahr ein und setzt die Trends von morgen. Mit einem klaren Fokus auf Business, Inspiration und Networking bietet die Messe der internationalen Interiorwelt eine Plattform und den zentralen Zugangspunkt zum europäischen Einrichtungsmarkt. Mehr Infos und Tickets unter: imm-cologne.de

Hella-Architekturklub am 17. Jänner

Wie beeinträchtigt die Baukrise die Architektur? Bleibt noch Platz für kreative Lösungen? Die Bauindustrie steht gegenwärtig vor zahlreichen Herausforderungen, von Krediterschwerungen über steigende Baukosten bis hin zu Umweltauflagen. Diese Faktoren beeinflussen die Art und Weise, wie Architekten und Planer ihre Projekte konzipieren und umsetzen. Doch in der Krise liegt auch die Chance für Innovation und zur Entfaltung kreativer Lösungen. Diese Fragen diskutiert die hochkarätige Runde bestehend aus Christoph M. Achammer (Vorstandsvorsitzender ATP architekten ingenieure), Daniel Riedl (Vorstandsmitglied Vonovia SE) und Thomas Winkler (CEO UBM Development AG). Die von dem Systemanbieter für Sonnen- und Wetterschutz Hella initiierte Veranstaltung findet am 17. Jänner um 18 Uhr im Vienna Ballhaus in der Berggasse 5 in Wien statt. Anmeldung bzw. Einladung erforderlich. Mehr Infos unter: www.hella.info

18. Ball der Immobilienwirtschaft am 23. Jänner

Der Immobilienball findet am 23. Jänner zum 18. Mal in der Wiener Hofburg statt. Ballkarten sind über die Website des Immobilienballs ab 50 Euro pro Karte erhältlich. Im Vorfeld der Veranstaltung kommt es zur Versteigerung des Kunstwerks „Pink Panther“ des österreichischen Künstlers Nikolaus Moser auf der Online-Plattform „United Charity“. Der Erlös kommt im Rahmen des Immobilienballs der Wohltätigkeitsinitiative „Österreich hilft Österreich“ zugute. Das zu versteigernde Kunstwerk ist ab 25. Jänner 2024 in der Ausstellung „Metarmorphose“ im „Dokumentationszentrum für Moderne Kunst Niederösterreich“ zu sehen. Mehr Infos unter: www.immobilienball.at

Konferenz BIM Globe am 13. Februar

Die Etablierung von BIM (Building Information Modeling) bedeutet nicht nur einen Wechsel von 2D- hin zur 3D-Planung, sondern auch die Transformation der Baubranche ins digitale Zeitalter. Auf der Konferenz BIM Globe 2024, die am 13. Februar in Wien stattfindet, widmen sich Experten wie Torsten Ullrich (Fraunhofner Institut) und Tina Krischmann (vie build GmbH) Themen wie der Planung und Bauausführung eines Krankenhauses mit BIM, wie digitale Modelle für moderne Holzbauten funktionieren und BIM-basierten Ökobilanzierungen. Eintrittspreis für die eintägige Veranstaltung in der Wirtschaftskammer Wien: 295 Euro, für Mitglieder 185 Euro. Anmeldung unter: buildingscmart.co.at

(red.)