Zwei Drittel der Österreicher sind chronisch krank

Die Zahl der gesunden Lebensjahre stieg in Österreich seit 1991 um sieben Jahre. Picturedesk/Georges Schneider

Die häufigsten chronischen Erkrankungen sind Rückenschmerzen und Allergien. Im Schnitt leben die Menschen in Österreich aber länger (gesund).

Zwei Drittel der Österreicherinnen und Österreicher sind nicht (vollkommen) gesund. Sie leiden an chronischen Erkrankungen und Gesundheitsproblemen – physisch und psychisch. Das führt dazu, dass Frauen im Durchschnitt 19,5 und Männer 16,4 Jahre in ihrem Leben nur mittelmäßig oder gar nicht gesund sind.

Das sind Ergebnisse des zweiten Gesundheitsberichts, den das Gesundheitsministerium am Donnerstag veröffentlichte. Er zeigt die Entwicklungen von 2005 bis 2019 bzw. 2021 und gibt einen Überblick über die gesundheitliche Lage der Bevölkerung und die Gesundheitsversorgung in Österreich. Die Lebenserwartung stieg in dem Zeitraum um zwei (Frauen) bzw. 2,9 (Männer) auf 84,2 bzw. 79,5 Jahre. Einen Knick gab es 2020 und 2021 wegen der Coronapandemie. Die Zahl der gesunden Jahre ist gestiegen – seit 1991 um sieben Jahre.

Die häufigste chronische Erkrankung in Österreich sind Rückenschmerzen. 26 Prozent der Bevölkerung leiden darunter. Danach kommen Allergien (20 Prozent), chronische Nackenschmerzen (20 Prozent), Arthrose (13 Prozent), chronische Kopfschmerzen (acht Prozent), Diabetes (sechs Prozent) Depression (sechs Prozent) und chronische Bronchitis/COPD (fünf Prozent). Bei Rücken- und Nackenschmerzen ist ein Anstieg zu beobachten. Positive Entwicklungen gibt es bei Krebs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Immer mehr Übergewichtige

Zurückzuführen sind diese gesundheitlichen Probleme großteils auf einen ungesunden Lebensstil. Dazu zählen zu wenig Bewegung, eine unausgewogene Ernährung, Alkohol- sowie Nikotinkonsum. Verbesserungen gibt es hier mehrheitlich nicht. Die Anzahl der übergewichtigen Jugendlichen hat sich seit 2006 verdoppelt. Der Alkoholkonsum ist seit 2014 gleich geblieben. 40 Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren trinken wöchentlich Alkohol. Einen positiven Trend gibt es bei den Rauchern. Rund 21 Prozent der Menschen greifen täglich zur Zigarette, sechs Prozent gelegentlich. Der Anteil ist seit 2014 leicht gesunken. Knapp die Hälfte gab an, noch nie geraucht zu haben. Zur Vorsorgeuntersuchung gehen nur 15 Prozent der Bevölkerung – Tendenz leicht steigend. Frauen öfter als Männer.

Bei der Gesundheitskompetenz ist weiterhin noch sehr viel Luft nach oben. Knapp jeder Zweite hat Schwierigkeiten, Gesundheitsinformationen richtig zu verstehen und einzuordnen. Besonders große Herausforderungen haben Menschen beim Umgang mit digitalen Informationen und damit, sich im Gesundheitssystem zurechtzufinden. Aber: Der Anteil der Menschen mit ausreichender Gesundheitskompetenz stieg seit 2011 von 48 auf 53 Prozent an.

Bildung beeinflusst Gesundheit

Die Studie zeigt zudem, dass Einkommen und Bildung den Gesundheitszustand maßgeblich beeinflussen. Personen mit geringer formaler Bildung oder niedrigem Haushaltseinkommen haben eine geringere Lebenserwartung und sind mehr Jahre in ihrem Leben nur mäßig oder gar nicht gesund. Sie sind auch häufiger chronisch krank, erleben mehr Einschränkungen im Alltag und haben eine geringere Lebensqualität. Demnach werden Personen mit Pflichtschulabschluss durchschnittlich 76,7 bzw. 82,7 Jahre alt. Jene mit Matura oder höherem Abschluss leben im Durchschnitt 83,2 bzw. 86,4 Jahre lang.

Unterschiede gibt es auch bei den Geschlechtern. So leben Frauen zwar länger, allerdings verbringen sie mehr Lebensjahre in mittelmäßiger bis schlechter Gesundheit und leiden häufiger an chronischen Krankheiten. Männer dagegen sind stärker von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und Diabetes betroffen. Zudem verletzen sie sich häufiger und sterben auch öfter daran.

Das Gesundheitsministerium sieht in dem Bericht Handlungsbedarf. Vor allem müsse mehr Chancengerechtigkeit herrschen. „Es darf keine Frage des Einkommens oder des Bildungsabschlusses sein, ob ich ein langes, gesundes Leben führe“, meint dazu Minister Johannes Rauch (Grüne). Das könne nur gelingen, wenn verstärkt auf Gesundheitsförderung und Prävention gesetzt werde, heißt es in dem Bericht.