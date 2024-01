Luke Humphries: Der Darts-König und sein Thronfolger

Luke Humphries setzt sich im WM-Finale gegen seinen designierten Nachfolger durch und sich selbst die Krone auf. Warum auch Vizeweltmeister Luke Littler ein Gewinner ist.

Bis zu seinem Einzug ins WM-Finale flogen die Pfeile von Luke Humphries fast schon unter dem Radar. Wegen ihm: Luke Littler. Mittwochnacht spielte sich Humphries dann aber ins Rampenlicht, setzte sich mit einem packenden 7:4-Sieg die Darts-Krone auf. Im Moment seines größten Triumphs, nachdem er den bunten Konfettiregen im Londoner Alexandra Palace ausgiebig genossen und die 25 Kilogramm schwere Sid Waddell Trophy gleich mehrere Male hochgereckt hatte, dachte der neue König direkt an die Zukunft – und an seinen 16-jährigen Widersacher Littler.

„Er wird Darts dominieren. Er ist ein unglaublicher Spieler. Er ist ein unglaubliches Talent. Ich musste das heute gewinnen, denn Luke wird in Zukunft viele davon gewinnen, da bin ich sicher“, sagte Humphries. Sein Erfolg im Finale nach zwischenzeitlichem Rückstand von 2:4 war Werbung für diesen zusehends populärer werdenden (TV-)Sport: hochklassig, kurzweilig, abwechslungsreich.

Ein „Haufen Probleme“

Die Zukunft mag Littler gehören, doch der Mann der Stunde ist „Cool Hand Luke“, wie Humphries genannt wird: zum ersten Mal Weltmeister, ein Scheck über 500.000 Pfund (knapp 600.000 Euro) und mit riesigem Vorsprung als Nummer eins der Welt in das Jahr 2024. Der 28-Jährige hat nach einem langen, beschwerlichen Weg perfekte Monate hinter sich.

»Es gab eine Phase in meinem Leben, da war ich sehr deprimiert.« Luke Humphries Darts-Weltmeister

„Ich bin Weltmeister, ich kann es kaum glauben. Es ist für mich noch mal unglaublicher, vor allem aus mentaler Sicht. Denn es gab eine Phase in meinem Leben, da war ich sehr deprimiert. Ich hatte einen Haufen Probleme“, schilderte Humphries noch auf der Bühne. Er habe sich nicht vorstellen können, einmal so weit zu kommen. Schon vor einigen Jahren hatte der Darts-Profi offen über das Thema mentale Gesundheit und seine Probleme damit gesprochen. „Ich denke, es ist wichtig, dass das Bewusstsein dafür gestärkt wird. Dass sich die Leute ein bisschen mehr zu Wort melden und keine Angst davor haben, das Thema psychische Gesundheit zur Sprache zu bringen. Das ist das Beste, was daraus entstehen kann.“

Gesundes Essen statt Döner

Seither hat sich der Engländer nicht nur mental stabilisiert, sondern auch optisch verändert. Das vor dem WM-Endspiel kursierende Foto der Finalisten von vor vier Jahren zeigt Littler als schmales zwölfjähriges Kind und Humphries als Pummelchen. Von dem unsportlich anmutenden Mann mit Doppelkinn ist nichts mehr übrig. Er ist jetzt drahtig und sportlich, was kein Zufall ist. „Ich werde nichts zu Schweres oder Ungesundes essen, weil ich mein Leben in den letzten Jahren darauf aufgebaut habe, dass ich mich gut fühle und die richtigen Dinge esse.“ Womit der Mär, Darts-Spieler wären in Pubs mit Bier und schlechtem Essen versorgt, ein Ende bereitet wäre. Aber – Littler beschrieb sein Essensritual bei der WM so: morgens ein Schinken-Käse-Omelett, dann Pizza und zur Belohnung nach Siegen gern einen Döner.

Luke Littler mit seiner Freundin bei einem Fußballspiel von Tottenham Hotspur gegen Bournemouth. Reuters / David Klein

Dass Humphries diesen Präzisionssport einmal derart prägen wird wie lange Zeit Phil Taylor oder Michael van Gerwen, glaubt er selbst nicht: „Ich werde nie so dominieren können, die Sportwelt hat sich zu sehr geändert.“ Damit mag er zwar recht haben, aber seine vergangenen drei Monate waren für die Konkurrenz durchaus beängstigend: Titel beim World Grand Prix, beim Grand Slam of Darts, bei den Players Championship Finals und nun bei der WM. Der Star aus Newbury hat 2023 mehr als dreimal so viel Preisgeld eingespielt wie jeder andere Profi.

Gegenseitiger Respekt

Bei der WM hatte er aber auch zweimal Glück. Gegen den Deutschen Ricardo Pietreczko (4:3) und Landsmann Joe Cullen (4:3) war der Rechtshänder jeweils fast draußen. Er rettete sich in höchster Not und begünstigt von Schwächen der beiden Gegner. „Er hat diesen Titel verdient“, sagte Englands momentan bekanntester Teenager aus Runcorn.

Littler mag (nach sechs Siegen) das WM-Finale verloren haben, die Herzen der Fans hat er jedoch gewonnen. Der Moment, in dem er die Thronfolge antritt, scheint nur eine Frage der Zeit zu sein. Bis dahin fordert Humphries offen, dass der Teenager einen der acht begehrten Premier-League-Plätze erhalten soll: „Er ist einer der besten Spieler der Welt!“ Immerhin die Tourcard, die ihm 2024 den Wurf bei wichtigen Turniere garantiert, ist Littler sicher.