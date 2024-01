Ich berichte darüber, was ich von meinen Verwandten in Israel weiß – spreche über den Raketenbeschuss, dem die Menschen ausgesetzt sind, über ihre Angst, über den jahrzehntelangen Kriegszustand, erzähle von den Geiseln der Hamas. Das alles ist für diese Jugendlichen in Österreich neu.

Sie wisse nicht, ob sie sich einer solchen Situation aussetzen würde, wenn sie selbst jüdisch wäre, sagt Alma. Ob ich denn keine Angst habe?, fragt sie. Alma und ich leiten Workshops für junge Menschen, in denen der Kampf gegen Vorurteile, Rassismus und Ausgrenzung im Vordergrund steht. Unser Ziel ist es, in Gesprächen und Übungen mit Jugendlichen ab 14 eine realistische und differenzierte Sicht auf die Welt zu vermitteln. Alma ist bosnische Muslima, ich bin Jude. Eine Muslima und ein Jude, die gemeinsam ein Projekt leiten – das wirkt im Herbst und Winter 2023 fast schon wie ein programmatisches Klischee und weckt wohl gerade deshalb so viel Interesse. Seit dem Massaker der Hamas in Israel und dem Beginn des neuen Krieges im Nahen Osten haben wir einen Schultermin nach dem anderen. Besonders in Klassen mit einem hohen Anteil an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund in muslimischen Ländern – mit Wurzeln vor allem in Bosnien, dem Kosovo, Tschetschenien, der Türkei oder Afghanistan – wird sehr heftig und kontroversiell über den Nahostkonflikt und den aktuellen Krieg in Gaza diskutiert. Die Lehrkräfte wollen sich in den meisten Fällen nicht positionieren. Sie würden sich in der Materie nicht gut genug auskennen, erklären sie. Politische Positionierung im Unterricht zu betreiben, sei ihnen von Rechts wegen ohnehin untersagt. Schulfremden Personen wie uns wird ein größerer Spielraum zugestanden …

In einer der Schulen warten gleich drei Klassen auf uns. Die meisten Jugendlichen, so die Lehrerin, seien „pro Palästina“ eingestellt und behaupten, Israel begehe im Gaza-Streifen einen Völkermord. Von den fünfzig Schülerinnen und Schülern haben weniger als zehn keinen Migrationshintergrund.

Mehr als vor deren Aggressionen fürchte ich mich vor meinen eigenen Emotionen

Ich habe keine Angst davor, dass mich diese jungen Leute aufgrund meiner jüdischen Herkunft als „Feind“ sehen. Mehr als vor deren Aggressionen fürchte ich mich vor meinen eigenen Emotionen, habe Angst, das Falsche zu sagen, durch Spott und sarkastische Bemerkungen alles schlimmer zu machen, statt zu deeskalieren.