Daniela Chana: Stehen Sie doch zu Ihrer Eitelkeit!

Das Bewusstsein, wie man von außen wahrgenommen wird, ist ein wichtiges Korrektiv im Leben. Es bringt uns dazu, dass wir uns in gewissen Bereichen Mühe geben, selbst wenn wir sonst keinen direkten Nutzen daraus ziehen würden.

Der Jahreswechsel ist eine sehr ehrliche Zeit, weil er es den Menschen erlaubt, niedrigschwelliger als sonst über ihre Sehnsüchte zu sprechen. Auf einer Silvesterparty ist es plötzlich salonfähig, ganz offen zuzugeben, dass man gerne anders aussehen würde und deshalb ab erstem Jänner Sport machen, regelmäßig zur Maniküre gehen oder mit einem neuen Kleidungsstil experimentieren möchte. Fast ohne Gesichtsverlust kann man seinen Freunden erklären, dass man sich in Wahrheit wünscht, erfolgreicher, angesehener, schöner, wohlhabender oder beliebter zu werden. Die eigentlich schambesetzte und sogar als Todsünde gebrandmarkte Eitelkeit, die wir sonst zu verbergen suchen, findet endlich ein sozialadäquates Ventil: Zu Silvester dürfen wir zugeben, dass wir bewundert werden wollen. Und wenn wir es schaffen, unsere Vorsätze in die Tat umzusetzen, erwerben wir uns damit sogar noch mehr Respekt.

Ich habe nie zu den Zynikern gehört, die sich über Neujahrsvorsätze lustig machen, sondern fand es immer naheliegend, ein Jahr als einen abgeschlossenen Zyklus zu betrachten, an dessen Ende man Resümee ziehen, über das bisher Erreichte nachdenken und sich für die Zukunft neue Ziele setzen kann. Freilich könnte man dies ebenso zu jedem anderen Zeitpunkt tun – etwa im März, im Mai oder im September –, aber das wohlwollende und bestärkende Publikum für unsere eitlen Vorsätze haben wir eben nur auf der Silvesterparty. Dementsprechend ist der Jahreswechsel traditionell auch für mich eine Zeit, in der ich mich besonders intensiv mit meinen Wünschen und Zielen beschäftige. Zum ersten Mal stelle ich mir heuer dabei die Frage, ob meine Vorsätze – beziehungsweise die Tatsache, dass ich überhaupt welche habe – mich eigentlich als einen eitlen Menschen offenbaren.

Bin ich ein eitler Mensch?

Ein eitler Mensch, so vermute ich, ist ein gestresster Mensch, weil in ihm ständig ein zweiter Film abläuft, in dem er sich selbst von außen betrachtet. Er genießt nicht ungetrübt den Spaziergang in der leichten Sommerbrise, sondern fragt sich besorgt, ob der Wind seine Frisur zerstört. Da er permanent bemüht ist, seine Außenwirkung zu optimieren, holt er einen Kamm aus seiner Tasche und frisiert sich an Ort und Stelle. Bin ich so ein Mensch? Warum kann ich nicht das Silvesterfeuerwerk genießen, ohne mich zu fragen, wie ich mich im neuen Jahr verbessern kann? Habe ich solche Angst davor, dass meine begrenzte Lebenszeit ohne erkennbare Entwicklung vorübergeht? Warum muss ich mir Rechenschaft darüber ablegen, ob ich im vergangenen Jahr „besser“ war als im Jahr davor, und warum muss ich danach streben, im kommenden noch besser zu werden?