Wie ungleich darf eine Gesellschaft sein?

In Österreich findet ein erhebliches Maß an Umverteilung des Einkommens statt. Wichtiger als direkte finanzielle Hilfen ist jedoch die soziale Mobilität.

Eine der pointiertesten Schlussfolgerungen von Sir Karl Popper lautete: „Alles Leben ist Problemlösen“. In einer offenen Gesellschaft trifft dies umso mehr auch auf die Politik zu. Sie muss unter ständiger Beobachtung und bei sich widersprechenden und immer differenzierter werdenden Interessen nicht nur Probleme lösen, sondern auch durch strukturelle Vorgaben verhindern, dass neue entstehen.

Die Brüche in unserer Gesellschaft sind deutlicher und vielfältiger geworden, gleichzeitig sind die Ansprüche gestiegen: All die alten und neu entstandenen Probleme sollen sozial verträglich und gerecht gelöst werden. Die Frage von Arm und Reich, von Gleichheit und Gerechtigkeit ist uralt, stellt sich aber mit unterschiedlichen Perspektiven und Akzentuierungen immer wieder neu: Wer ist arm, wer reich, wie ungleich ist unsere Gesellschaft, wonach wird Ungleichheit bemessen, was sind Kriterien für die Beurteilung, ob die jeweilige Problemlösung gerecht ist. Und mit welch anderen Problemen, Ansprüchen und Werten steht das Ziel der sozialen Gerechtigkeit in Konflikt?

Wie misst man zunächst einmal Armut? Meist direkt über eine deprivierte Lebenslage oder aber indirekt über das Einkommen. Für Österreich beträgt die kritische Zahl 1392 Euro: Dies ist die aktuelle Armutsgefährdungsschwelle, berechnet als 60 Prozent des ­Medianeinkommens für einen 1-Personen-Haushalt: Damit eine Person als arm gilt, muss ihr Einkommen darunter liegen, oder sie muss aus anderen Gründen materiell große Schwierigkeiten haben, also etwa die Miete nicht zahlen können. Dies trifft auf 17,5 Prozent der österreichischen Bevölkerung zu. Fällt das Kriterium der Deprivation weg, sind es 14,8 Prozent. Nach dieser Definition ist Armut relativ, sie bemisst sich nach dem mittleren Wohlstandsniveau einer Gesellschaft. Je gleicher eine Gesellschaft, desto weniger relative Armut. Das bedeutet aber auch, dass es immer Arme geben wird.

Bildung und Gesundheit

Die Frage ist: Nimmt die Ungleichheit zu? Der meistverwendete Indikator dafür ist der Gini-Koeffizient, der Werte zwischen 0 und 1 annimmt, wobei 0 für vollkommene Gleichverteilung und 1 für vollkommene Ungleichverteilung steht Für Verteilungsfragen sind dabei zwei Arten von Einkommen wichtig – das Markteinkommen vor Steuern und Transfers und das verfügbare Einkommen nach diesen staatlichen Eingriffen. Erst die Einkommensverteilung, die sich nach den staatlichen Bemühungen ergibt, ist für Fragen der Verteilungsgerechtigkeit von Relevanz. In Österreich beträgt der Gini-Koeffizient (2020) für die am Markt erzielten Einkommen 0,493, für das verfügbare nach Steuern und Transfers 0,272.