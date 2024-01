„Friederike“, ein stilecht adaptierter Lehár

In Baden läuft mit Lehárs „Friederike“ ein Singspiel wie in der guten alten Theaterzeit – trotz einer kleinen ironischen Brechung per Nebenhandlung. Oliver Baier glänzt als mephistophelischer Drahtzieher. Zu sehen bis 26. Jänner.

Gewaltigen Erfolg, liebes Kind, hat hier auch eine Lehár-Operette, in der der Tenorist Tauber als Goethe auftritt, ohne dass die Welt, welche die Bretter bedeuten, einstürzte.“ Also berichtete Alfred Polgar im Oktober 1928 aus Berlin nach Wien. Mehr musste er nicht sagen, um dem Bildungsbürgertum die Haare zu Berge stehen zu lassen. Goethe als Operettentenor, dem die Librettisten Löhner und Herzer prosaische Wörter in den Mund legten, um es dem Komponisten zu überlassen, Restbeständen der Poesie des Dichterfürsten schmeichelweiche Melodien zu unterlegen. Tiefer konnte die Kitschindustrie ja wohl nicht mehr sinken.