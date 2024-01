13-Jähriger spielt als erste Person jemals Tetris durch

Er hat geschafft, was vor ihm nur einer künstlichen Intelligenz gelungen ist: Willis Gibson hat Tetris durchgespielt.

Er hat geschafft, was vor ihm nur einer künstlichen Intelligenz gelungen ist: Willis Gibson hat Tetris durchgespielt. Screenshot Youtube/Blue Scuti

Seit drei Jahrzehnten hat es kein Mensch geschafft, Tetris zu besiegen. Nun hat ist es einem 13-jährigen Amerikaner gelungen. Selbst die Entwickler können es kaum glauben.

Ein 13-jähriger Amerikaner ist der erste Mensch, der jemals Tetris besiegt hat, indem er den mehr als drei Jahrzehnte alten Nintendo-Videospielklassiker in einen „Kill Screen“ zwang. In einem Video, das am 2. Januar auf Youtube hochgeladen wurde, sieht man Willis Gibson, der unter dem Streaming-Namen Blue Scuti auftritt, bei der historischen Partie. Während er die Puzzleteile anordnet, sagt Gibson: „Bitte stürz ab.“ Kurz darauf wird sein Wunsch erfüllt. Als das Spiel einfriert, ruft er wiederholt „Oh mein Gott“ aus. Denn damit hat Gibson den Weltrekord für die Gesamtpunktzahl, das erreichte Level und die Gesamtzahl der Zeilen gebrochen, wie das 404 Media berichtet.

„Das ist unglaublich“, sagte Vince Clemente, CEO der Classic Tetris World Championship .„Die Entwickler hätten nicht gedacht, dass es jemals jemand so weit schaffen würde, und jetzt wurde das Spiel offiziell von einem Menschen geschlagen.“ Zuvor hatte nur ein Computerprogramm mit künstlicher Intelligenz Tetris besiegt, sagte Clemente.

Willis verwendet eine „rollende“ Controller-Technik, die 2021 populär wurde und die es dem Spieler erlaubt, das Steuerkreuz oder D-Pad mindestens 20 Mal pro Sekunde zu betätigen, um die Blöcke zu bewegen, weit mehr als die zuvor beliebte „Hyper-Tapping“-Methode, so 404 Media. Bei Tetris, das 1984 zum ersten Mal veröffentlicht wurde und fast sofort zu einer weltweiten Sensation wurde, müssen die Spieler sieben verschiedene fallende Blockformen drehen und miteinander verbinden.

Tetris wurde auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges von Alexey Pajitnov an der Moskauer Akademie der Wissenschaften entwickelt und von dem Spieleunternehmer Henk Rogers zu einem Unternehmen ausgebaut, das sich über Generationen hinweg bewährt hat. Nach Angaben von The Tetris Company ist es mit 520 Millionen verkauften Exemplaren das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten. (Reuters)