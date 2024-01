Houthi-Sprengstoffboot detoniert im Roten Meer

Das Drohnenboot sei bis auf wenige Meilen an Handelsschiffe der US-Marine herangekommen. Die USA streben aktuell eine internationale Militärallianz zum Schutz von Frachtern an.

Ein mit Sprengstoff beladenes, unbemanntes Boot der jemenitischen Houthi-Rebellen ist nach Angaben der US-Marine in einer wichtigen Schifffahrtsstraße im Roten Meer detoniert, ohne jedoch Schaden anzurichten. Der Chef der US-Marinetruppen im Nahen Osten, Vizeadmiral Brad Cooper, sagte gegenüber Reportern, das Drohnenboot der pro-iranischen Houthis sei etwa 80 Kilometer auf das Rote Meer hinausgefahren, bevor es explodierte.

Es sei bis auf wenige Meilen an Handelsschiffe und Schiffe der US-Marine herangekommen. Es sei unklar, was das Ziel des Angriffs gewesen sei. Die vom Iran unterstützten Houthi-Milizen im Jemen haben sich mit der militanten Palästinenser-Organisation Hamas im Gazastreifen in ihrem Kampf gegen Israel solidarisch erklärt und nach eigenen Angaben wiederholt Schiffe angegriffen, die Verbindung zu Israel haben. Bisher griffen sie vor allem mit Raketen und Drohnen an. Die USA streben eine internationale Militärallianz zum Schutz der Handelsschiffe an.

Die Londoner „Times“ schreibt dazu: „Die Amerikaner haben nicht genau erklärt, wie die Angriffe gestoppt werden sollen. Aber sie haben deutlich gemacht, dass die Antwort eine militärische sein wird. Das könnte ein direkter Raketenangriff auf die Abschussrampen der Huthi-Drohnen sein oder, was wahrscheinlicher ist, Sabotage und Spezialoperationen im Jemen, die vom Iran nicht als offene US-Aggression gegen die arabische Welt dargestellt werden können.“ Die Spannungen im Gebiet des Roten Meeres könnten zu einem Krieg führen, der alle verschlinge, heißt es weiter.

