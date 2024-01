Vorwürfe kultureller Aneignung gegen Influencer Hank Ge

Beauty und Gastro, Immobilienentwicklung und Mode: Keine Branche in der Influencer Hank Ge nicht seine Finger im Spiel hat. Dass er dabei auf die balinesische Kultur Bezug nimmt, stößt einem Kollektiv jetzt sauer auf.

Es klingt wie der personifizierte Instagramtraum: Nach Bali gereist, dort ordentlich Energie, Lebensfreude und Inspiration getankt um später - zurück in Österreich - aus den dort gewonnen Erfahrungen ein kleines Gastro- bzw. Influencerimperium aufzubauen. So gelungen ist das dem in Wien umtriebigen Hank Ge. Der ursprünglich aus Köln stammende und in der Finanzbranche tätige Hendrik Genotte, so sein bürgerlicher Name, baute sich nach mehreren Südostasien-Reisen in Wien gleich mehrere Standbeine auf, als erfolgreicher Influencer mit 400.000 Followern, aber auch in der Immobilienentwicklung oder mit einem eigenem Modeunternehmen. Zu seinen Gastronomie-Projekten zählen unter anderem die Pizzeria Wolke oder die Speakeasy-Bar Fitzcarraldo.

Besonders erfolgreich war etwa auch sein „Bali Brunch“-Konzept: Seit Sommer 2021 werden einige Produkte des Gastro- und Catering-Konzepts auch im heimischen Supermarkt Billa gelistet. Eine eigene Beauty-Linie namens „Bali Curls by Hank Ge“ ist mit ganzen sechs Produkten bei Bipa, wie Billa Teil des Rewe-Konzerns, erhältlich. Conditioner, Shampoo, Wraps oder Bowls die allesamt das Attribut „Bali“ auf dem Produkt anführen. Genau das stößt nun einem aktivistischen Kollektiv namens Cinta Cinta Collective sauer auf. In einem offenen Brief auf Instagram fragt die Gruppe, was genau die beiden Produktlinien eigentlich mit der balinesischen Kultur zu tun haben: „Die von der Rewe Gruppe bei Bipa vertriebenen Haarprodukte Bali Curls, welche von Bali Fetischist:innen vermarktet und von braungebrannten Personen mit lockigem Haar beworben werden, tragen zu keinem Empowerment der indonesischen Diaspora in Österreich bei. [...] Gleichzeitig wird von der Supermarktkette Billa eine weitere Marke von Hank Ge Bali Brunch verkauft. Dabei werden Gerichte aus Süd- und Westasien und Nordafrika, wie Hummus und Falafel, mit feel-good Message in Plastik verpackt und mit Bali feel vermarktet.“

Der offene Brief wendet sich übrigens auch an jene Österreicherinnen und Österreicher, die das Land selbst schon mal bereist haben, mit der Frage: „Aber setzen sie sich wirklich mit der Destination auseinander?“ Das Kollektiv besteht, eigenen Angaben zufolge, aus in Wien lebenden Menschen indonesischer Herkunft und will Bewusstsein für die indonesische Kultur schaffen. Es ist seit etwa drei Monaten auf Instagram aktiv.

Vorwurf der kulturellen Aneignung

Der Vorwurf der kulturellen Aneignung, in Form von „Übernahme von Ausdrucksformen oder Artefakten, Geschichten und Wissensformen von Träger:innen einer anderen Kultur [...]“, geht mit der Forderung nach einer inhaltlichen Stellungnahme von Hank Ge und der Rewe einher. Der Influencer solle das Attribut „Bali“ für seine Produkte nicht mehr verwenden und somit keinen finanziellen Gewinn mehr mit der Kultur schlagen.

Der Influencer reagierte mittels Privatnachricht, wie das Kollektiv danach öffentlich machte. Konzepte wie „Bali Brunch“ oder „Bali Curls“, so Genotte, würden auf seiner Wertschätzung für die Stimmung und Atmosphäre auf Bali basieren. Sie würden den „inspirierenden Spirit der Insel“ weiter tragen. Er lud das Kollektiv außerdem zu einem persönlichen Austausch ein. Eine Antwort, die das Cinta Cinta Collective nicht zufriedenstellte. Sie sprachen von „white saviourism“ sowie „kolonialistischem Gedankengut“. Genotte hätte die Argumente und die Darstellung des Kollektivs nicht verstanden. (red)