Linda Grant: „Die trotzige Schönheit der Welt“

Linda Grant erzählt in ihrem großartigen Roman „Die trotzige Schönheit der Welt“ vom Überlebenswillen einer Familie, von einigen Dreckskerlen und von fast glücklichen Frauen.

Märchen fangen an, wenn sich jemand auf eine Reise begibt.“ So ist es auch 1913, als die 14-jährige Mina Mendel zum Pilzesammeln in den Wald geht. Plötzlich hört sie Stimmen, junge, ausgelassene, männliche Stimmen. Mina bleibt stehen, auch mit 14 weiß sie, dass man um männliche Stimmen im Wald einen Bogen machen sollte. Doch sie weiß auch: „Es gibt einen Punkt, an dem geht man weiter, oder man kehrt um, man muss sich entscheiden, darf nicht wie angewurzelt stehen bleiben. Täte man das, würde die Zeit einfrieren, und die Geschichte wäre zu Ende. Also geht Mina in Richtung der Stimmen. Und alles beginnt.“

Was Mina damals im Wald getan hat, wird in Linda Grants wunderbarem Roman „Die trotzige Schönheit der Welt“ nicht nur in die Folklore der Familie Mendel eingehen, es wird auch zur Triebfeder, die Mina und ihren älteren Bruder Jossel Riga verlassen und in Richtung Amerika aufbrechen lässt.