Loeb gegen Al-Attiyah: Das Altherrenduell in der Wüste

Sébastien Loeb und Nasser Al-Attiyah haben in ihren Karrieren schon alles erlebt, die Anstrengungen der Rallye Dakar nehmen beide Routiniers aber immer noch gern in Kauf. Warum das Alter beim wohl härtesten Rennen der Welt nur eine Zahl ist.

Treffen sich ein Franzose und ein Katarer in der Wüste. Bei der diesjährigen Rallye Dakar sind alle Augen fest auf Sébastien Loeb und Nasser Al-Attiyah gerichtet. Beide Fahrer machten sich in den vergangenen zwei Jahren den Sieg in der Autowertung untereinander aus. Diesmal findet ihr Duell unter ganz besonderen Vorzeichen statt.

Denn sie sind bei dem am Freitag mit dem Prolog gestarteten und am 19. Jänner zu Ende gehenden Härtetest für Mensch und Maschine nun Markenkollegen. Al-Attiyah verließ Toyota, um bei der britischen Motorportschmiede Prodrive mit ihrem „Hunter“ genannten Boliden anzuheuern. „Wir sitzen jetzt im gleichen Auto, aber ich denke nicht, dass sich viel an unserer Rivalität ändern wird“, meinte Loeb – und hielt fest: „Wir haben die gleichen Vor- und Nachteile.“ Sein Gegenüber aus Katar zollte dem Franzosen jedenfalls „großen Respekt“ und sah beide als verbündete Rivalen. „Wir werden versuchen zusammenzuarbeiten, um die Dakar zu gewinnen“, verkündete Al-Attiyah.