Am Freitag seien die ersten Trümmer des Airbus der Japan Airlines geräumt worden. Die Linienmaschine war am Dienstag nach der Landung in Tokio mit dem Flugzeug der Küstenwache zusammengestoßen und ausgebrannt.

Nach dem Zusammenstoß zweier Flugzeuge auf dem Tokioter Flughafen Haneda haben Helfer mit der Beseitigung der Wracks begonnen. Am Freitag seien die ersten Trümmer des Airbus der Japan Airlines (JAL) geräumt worden, teilte die Fluggesellschaft mit. Eine Sprecherin der japanischen Küstenwache sagte, die Bergung ihres Flugzeugwracks habe am Donnerstag begonnen und sei am Freitag fortgesetzt worden.

Die Linienmaschine der JAL war am Dienstag nach der Landung in Tokio mit dem Flugzeug der Küstenwache zusammengestoßen und ausgebrannt. Alle 379 Insassen der Passagiermaschine konnten sich über Notrutschen retten.

Unfallursache weiter unklar

Fünf Besatzungsmitglieder an Bord des Küstenwache-Flugzeugs kamen dagegen ums Leben, nur der Pilot überlebte schwer verletzt. Die Maschine sollte zu einem Einsatz in der Erdbebenregion im Zentrum des Landes starten, als sich das Unglück ereignete.

Die Ursache für die Kollision war am Freitag weiterhin noch nicht geklärt. Derzeit untersuchen Einsatzkräfte nun mit Unterstützung von Spezialisten aus Frankreich, Großbritannien und Kanada die Videos und den aufgezeichneten Funkkontakt. (APA)