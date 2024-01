Wie sich die Anlegerprofis für 2024 positionieren

Die erwarteten Zinssenkungen werden in den kommenden Monaten für Nervosität sorgen. Doch sie zwingen die institutionellen Investoren auch, ihre Risikoeinschätzungen zu ändern.

Es gibt im laufenden Jahr vor allem ein (absehbares) Ereignis, das die Märkte bewegen wird: die erwarteten (wenn auch zaghaften) Zinssenkungen der beiden wichtigsten Notenbanken. Investoren müssen sich deshalb tunlichst richtig positionieren. Und das tun sie auch. Eine von Aeon Investments durchgeführte Umfrage unter Pensionsfonds, Versicherungen und Vermögensverwaltern zeigt, dass die meisten unter ihnen ihr Risiko im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere in den kommenden zwölf Monaten erhöhen werden. Wobei jeder zehnte Befragte dramatische Veränderungen bei seinen Auslandsinvestitionen anstrebt, um zusätzlich Rendite einzufahren.

Für Anleihen-Investoren war das vergangene Jahr durchaus turbulent. Während die Renditen zu Jahresbeginn 2023 zunächst stiegen und dann wieder fielen, setzte spätestens ab dem Frühjahr eine deutliche Aufwärtsbewegung ein (was die Kurse der Anleihen nach unten drückte). Im November und Dezember 2023 kam es dann wieder anders. Der Bloomberg Global Aggregate Total Return Index kletterte in den beiden letzten Monaten des Jahres um fast zehn Prozent und damit so kräftig wie seit den bis zum Jahr 1990 zurückliegenden Aufzeichnungen nicht. Die Investoren wollen sich damit noch hohe Zinsen sichern, bevor im Zuge einer veränderten Geldpolitik dann niedrig verzinste Papiere auf den Markt kommen.

Kurz oder lang? Anfang Dezember gab Blackrock für Anleihen jedenfalls die Empfehlung aus, Papiere mit kurzer und mittlerer Laufzeit zu kaufen. Bei lang laufenden Staatspapieren bleibt der Vermögensverwalter dagegen untergewichtet. Aus Sicht des Fondsgiganten könnte der Markt vom Ausmaß der erwarteten Zinssenkungen enttäuscht werden. Börsianer gehen derzeit davon aus, dass sowohl die Federal Reserve als auch die EZB die Zinsen im laufenden Jahr um jeweils mindestens 125 Basispunkte senken werden.

Ob dies tatsächlich so geschehen wird, darüber lässt sich vorerst nur spekulieren. Denn schon 2023 haben Anleger zunächst mit aller Kraft an Zinssenkungen festgehalten, während die Notenbanker solch einen Schritt stets in Abrede gestellt haben. Geglaubt haben die Anleger den Zentralbankern lang nicht, wurden aber eines Besseren belehrt. Gesenkt haben sie 2023 nicht.

Mit Blick auf die kommenden drei Jahre sind die von Aeon befragten institutionellen Investoren, die auf Kundengeldern von 544 Milliarden Dollar sitzen, jedenfalls davon überzeugt, dass sie ihr Anleihenportfolio risikoreicher ausrichten werden. Aber bis dahin kann sich bekanntlich noch viel ändern. nst