Priscilla-Darstellerin Cailee Spaeny: »Ab da gab es kein Zurück mehr«

Cailee Spaeny in Venedig, wo sie als beste Schauspielerin ausgezeichnet wurde. Auch bei der Verleihung der Golden Globes am Sonntag hat sie Chancen auf einen Preis. Reuters/Guglielmo Mangiapane

Als Kind fand sie Zuflucht im Theater, später überzeugte sie ihre Eltern, nach Hollywood zu ziehen – wo der Familie regelmäßig das Geld ausging. Nun feiert Cailee Spaeny als Priscilla Presley den Durchbruch. Ein Gespräch über ihre Anfänge, Sofia Coppola – und den Elvis-Schrein ihrer Mutter.

Es war Kirsten Dunst, die Regisseurin Sofia Coppola den Tipp gab: Fünf Jahre nach ihrer ersten Kinorolle in der Action-Fortsetzung „Pacific Rim: Uprising“ ist für Cailee Spaeny die Zeit des Durchbruchs gekommen. Als Priscilla Presley erhielt die Mittzwanzigerin beim Filmfestival in Venedig den Preis als beste Schauspielerin. Und sie ist für den Golden Globe nominiert, der am 7. Jänner verliehen wird.