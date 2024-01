Brit-Pop-Gipfeltreffen: Oasis, Stone Roses

Meister aus Manchester: Liam Gallagher hatte von 1991 bis 2009 mit seinem Bruder Noel die Band Oasis; John Squire war Gitarrist der Stone Roses. Nun arbeiten die zwei zusammen. Das Ergebnis erinnert wieder einmal an die Beatles in ihrer psychedelischen Phase.

Es ist wie so oft bei einem neuen Song einer der beiden Oasis-Brüder, man quält sich mit der Frage: An welchen Beatles-Song erinnert dieser Anfang? Im Zweifel lautet die Antwort „Tomorrow Never Knows“. Jedenfalls ein Song aus der Zeit, in der die Beatles die Melancholie entdeckten und allmählich (zum Glück nicht immer) über ihre Euphorie stülpten. Genau das tut Liam Gallagher hier: Er nimmt die liebliche Metapher des glücksbringenden Regenbogens und wendet sie ins Neblige. Der Regenbogen hängt über ihm wie eine Regenwolke, tropft gar („is dripping on my tree“). In der schönsten Stelle zählt er dennoch alle Farben auf, inklusive Indigo, mit dieser sehnsuchtsvollen Stimme, die nicht nur Oasis-Fans mögen. Sein neuer Kompagnon John Squire begleitet ihn einfühlsam, erlaubt sich schließlich ein längeres Solo, das die Herzen aller Pophistoriker rührt: Hier findet der Britpop zu seinen Wurzeln im Blues zurück.