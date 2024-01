Paris benennt Straße nach britischem Sänger David Bowie

Es ist eine ungewöhnliche Ehrung zum 77. Geburtstag des verstorbenen Musikers. Der Bezirksbürgermeister ist ein Fan Bowies.

Zum 77. Geburtstag des vor acht Jahren verstorbenen britischen Musikers David Bowie („Let‘s Dance“, „China Girl“ und „Modern Love“) will die Stadt Paris am Montag eine Straße nach dem Sänger benennen. „Das 13. Arrondissement heißt David Bowie willkommen, Dancing in the Street!“, schrieb der Bezirksbürgermeister Jérôme Coumet im Onlinedienst X (vormals Twitter). Er spielte damit auf den Hit an, den Bowie gemeinsam mit Mick Jagger aufgenommen hatte.

Die ungewöhnliche Ehrung für David Bowie geht auf die Initiative des Bezirksbürgermeisters zurück, eines bekennenden David-Bowie-Fans. Er hat zudem eine Ausstellung über den britischen Sänger organisiert, der 2016 im Alter von 69 Jahren an Krebs gestorben war und in den Siebzigerjahren die britische Musikszene geprägt hatte.

Zu Paris hatte David Bowie keine besondere Beziehung, interpretierte aber mehrere Titel des belgischen Sängers Jacques Brel auf Französisch. Die David-Bowie-Straße ist 50 Meter lang, einen Namen hatte sie bisher nicht. (APA)