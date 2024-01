Lockerer, leichter: Die neue Art, tanzen zu lernen

Thomas und Jenny Schwebach unterrichten prinzipiell in Jeans und Sneakern.

Thomas und Jenny Schwebach unterrichten prinzipiell in Jeans und Sneakern. Clemens Fabry

Anstatt auf strenge Etikette und Benimmregeln setzen vielen Tanzschulen mittlerweile auf lockeren Unterricht, legere Kleidung, flexible Kurszeiten und leichtere Figuren. Die Kunden danken es mit jahrelanger Treue. Tanzen ist für viele zum Hobby geworden.

Es passierte an einem Dienstag, und die, die sich mit der Wiener Tanzszene nicht näher befasst hatten, waren dann doch überrascht. Am 5. Dezember 2023, also vor knapp einem Monat, gab der Kreditschutzverband von 1870 bekannt, dass die bekannte Wiener Tanzschule Svabek insolvent ist und zusperren wird. Als Grund wurde die Pandemie angegeben. Gründer Roman Svabek hätte sich davon nicht mehr erholt.

Das ist insofern spannend, als die Tanzschule von Roman Svabek nicht irgendeine in Wien ist. Svabek hat lang bei Benimm-Guru Thomas Schäfer-Elmayer gelernt und unterrichtet. Er ist fixer Bestandteil der Wiener Ballszene und vielen vor allem durch seine Tätigkeit als Zeremonienmeister am Wiener Opernball bekannt. Wenn es ihm schlecht geht, geht es dann nicht allen schlecht?