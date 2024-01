Toni Mörwald: Pendler zwischen Kalbsbeuschel und Kaviar

Vor 35 Jahren eröffnete Toni Mörwald im elterlichen Wirtshaus ein »Gourmetstüberl« und schuf die Basis für ein kleines gastronomisches Imperium, das ihm viele Gelegenheiten zum Auftritt mit großem M bietet.

Es gab damals fast nichts in der Umgebung“, erinnert sich Toni Mörwald an seine Anfänge. „Es gab das Landhaus Bacher in Mautern und den Jamek in der Wachau.“ Und: sein Gourmetstüberl, das er vor mittlerweile 35 Jahren im elterlichen Wirtshaus eröffnete. Schon bald wurden Kritiker auf die Bemühungen des gerade 21-Jährigen aufmerksam, der junge Mörwald zum Gespräch und Ausflugsziel. Es war die Zeit, als eine kleine Schar neugieriger Esser die Überwindung großer Entfernungen in Kauf nahm, um die angesagten Adressen zu besuchen. „Anfangs wurden die Gäste des Gourmetstüberls von den anderen Gästen skeptisch beäugt“, erzählt Mörwald. Man reiste mit dem Auto an. Etwaige Alkoholbeschränkungen wurden geflissentlich ignoriert.