In der Josefstadt servieren Carmelo Valenti und Antonio Mungiguerra mit ihrer Casa Borbone authentische süditalienische Küche: simpel – und sehr effizient.

Wien verfügt inzwischen ja über eine respektable Anzahl an ordentlichen Pizzalokalen – sogar in Simmering gibt’s inzwischen autentica pizza napoletana, wie ich Ihnen vor ein paar Wochen berichtet habe. Und so fein das ist, noch ein Pizzalokal lockt insofern keinen mehr so richtig hinterm Ofen hervor. Das dachten sich offenbar auch Antonio Mungiguerra und Carmelo Valenti. Trotz jahrelanger Pizzaioloerfahrung bei Pizza Mari’ setzen die zwei – einer Sizilianer, einer Neapolitaner – in ihrer Casa Borbone nämlich auf süditalienische Küche (fast) ohne Pizza.

Atmosphärisch ist das Lokal im ersten Moment etwas überraschend: Das Hinterzimmer, in dem man an ein paar kleinen Tischchen speist, verströmt den Charme einer notdürftig umgebauten Arztpraxis, mit Steckdosenleisten und einer Polstertür, hinter der jeden Moment der nächste Patient aufgerufen werden könnte: Passt aber irgendwie eh zum Konzept. Denn die Kunst der authentischen süditalienischen Küche ist ja auch, aus wenig viel zu machen. Um zu erfahren, wie gut das hier funktioniert, muss man nur einmal den Löffel in den Teller Pasta Fagioli e Cozze tauchen (14 Euro): bissfeste Pasta in einem mollig-muscheligen Sud, eine cremige Herrlichkeit, die man so wahrscheinlich in keinem anderen Restaurant in Wien bekommt. Vorab einen schlichten, genau richtigen Oktopussalat (12,50) oder, kleiner Kontrast dazu, eine Variation all der Köstlichkeiten, die die Fritteuse hergibt: Arancini al Ragú und al Pistacchio sind herrlich, Frittatina di Pasta kann’s nicht ganz so, aber: Restlverwertung rules (9 Euro)! Es geht aber auch anders: Der ganze Branzino aus dem Ofen (18,80) ist perfekt, beim Polpo alla Piastra (13,90) vermählen sich gegrillter Oktopus, Kürbiscreme und allerhand Saures – Kapern, Oliven, getrocknete Tomaten – zu einem harmonischen Ganzen.

Das Tiramisu am Schluss (6,50) soll köstlich gewesen sein, ich konnte nicht mehr. Fazit: Bloß nicht von Äußerlichkeiten abschrecken lassen!

Casa Borbone, Schlösselgasse 22, 1080 Wien, Mo–Fr 8–21 Uhr, Sa 8–15 Uhr. www.casaborbone.at

