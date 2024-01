Buchtipp Veganuary: Ein softer Einstieg in den veganen Jänner

Die Veganuary-Kampagne findet auch in Österreich immer mehr Anhänger. Nun gibt es auch ein Kochbuch dazu.

In fast 30 Ländern wirbt die Veganuary-Kampagne inzwischen für einen Jänner ohne tierische Produkte – auch in Österreich wird der vegane Monat immer beliebter. Ein Kochbuch dazu ist insofern eine gute (Geschäfts-)Idee: Gerade Einsteiger sind ja manchmal doch noch ratlos, was veganes Kochen angeht. In diesem Buch gibt es mehr als 100 anfängergeeignete Rezepte, sicher nicht alle spitze, aber für einen soften Einstieg: durchaus okay. beba

Fenchelsalat mit Roten Beten

Zutaten, für den Salat: 3 Rote Beten, geschält und in Spalten geschnitten, Olivenöl, 2 Fenchelknollen, die harten äußeren Blätter entfernt, in Spalten geschnitten, 1 EL Balsamicoessig, 150g Wildreis, 1 Orange, geschält und filetiert, Saft von 1 Orange, 3 EL Ahornsirup, Salz und Pfeffer. Für das Dressing: 100g Sojajoghurt, Saft von ½ Orange, 3 EL Ahornsirup, 1 EL frisch gehackter Dill.

Zubereitung: Den Backofen auf 190 Grad Umluft vorheizen. Die Rote-Bete-Stücke in einem Bräter verteilen, mit etwas Olivenöl beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Den Fenchel in einen separaten Bräter geben und mit Olivenöl und Balsamicoessig beträufeln. Mischen und ebenfalls würzen. Rote Bete und Fenchel in den Backofen schieben und 40 Minuten backen, nach der Hälfte der Zeit umrühren oder wenden.

In der Zwischenzeit den Wildreis nach Packungsanweisung garen. Vom Herd nehmen, abgießen und abkühlen lassen. Für das Dressing alle Zutaten verrühren, salzen und pfeffern. Das gegarte Gemüse aus dem Ofen nehmen und abkühlen lassen. Mit dem Wildreis und den Orangenfilets mischen. Orangensaft und Ahornsirup in einer kleinen Schüssel verrühren. Über den Salat gießen und gründlich vermengen. Zum Schluss Joghurtdressing darüberträufeln oder separat dazu reichen.